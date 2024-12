Zagueiro do Palmeiras, Vitor Reis renova parceria com empresa fornecedora de material esportivo

O zagueiro Vitor Reis, do Palmeiras, renovou seu contrato com a Puma, empresa fornecedora de materiais esportivos, que também é patrocinadora do clube alviverde. O acordo prevê o fornecimento de materiais para treinos e jogos.

"Não tenho dúvidas de que este é mais um passo importante em minha carreira. A Puma é uma das maiores marcas esportivas do mundo e a nossa parceria tem sido de bastante sucesso. Estou muito feliz por esse anúncio e seguirei trabalhando ainda mais para alcançar outros objetivos", celebrou o zagueiro palmeirense, que é parceiro da empresa alemã desde 2022.

Além do zagueiro, a Puma também é parceira de outros atletas do elenco alviverde, como Flaco López, Weverton, Gustavo Gomez, Marcos Rocha e Mayke. Em âmbito nacional e internacional, outros nomes de destaque no futebol e que representam a marca são: Neymar Jr., Luis Suárez, Thiago Silva, dentre outros.

"A Puma acredita muito na valorização de jovens talentos do futebol, que serão os maiores ídolos do esporte no futuro. Iniciamos a parceria com o Vitor há alguns anos e estamos muito felizes em vê-lo colhendo resultados de seus esforços. Essa renovação simboliza nossa crença em seu potencial para alcançar resultados importantes no futebol, junto de um desejo de que ele inspire ainda mais as gerações futuras", destacou a diretora de marketing da Puma no Brasil, Luciana Soares.

O negócio foi intermediado pela P&P Sport Management, empresa internacional que administra a carreira do zagueiro palmeirense. Claudio Fiorito, CEO da companhia, também falou sobre a importância da renovação. "Hoje o futebol exige que os atletas pensem, desde cedo, no futuro de suas carreiras. Essa renovação de contrato mostra que estamos no caminho certo. O Vitor tem uma carreira muito promissora e tenho certeza que este é só o início de muitas novidades boas que virão", finalizou.

Aos 18 anos de idade, Vitor estreou como profissional nesta temporada pelo Palmeiras. Ao todo, ele atuou em 17 jogos e fez dois gols, sendo que o primeiro foi marcado no clássico contra o Corinthians. Recentemente, o atleta também foi apontado como o melhor zagueiro sub-21 da América do Sul, em estudo realizado pelo instituto suíço Cies Football Observatory.

Vitor chegou ao Palmeiras em 2016, com 10 anos, e conquistou títulos em todas as categorias de base do clube. O zagueiro também atuou como capitão da Seleção Brasileira no Mundial sub-17 de 2023 e foi eleito, em outubro daquele ano, um dos 60 jovens jogadores do mundo com maior potencial, de acordo com o jornal britânico The Guardian.