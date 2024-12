São Paulo enfrenta dificuldades para achar "plano B" para Oscar; entenda

O São Paulo sonha com a contratação de Oscar para 2025, porém, em meio à incerteza sobre seu retorno ao futebol brasileiro, já começa a trabalhar com a possibilidade de um "plano B", que não tem sido fácil de encontrar.

A família de Oscar planeja permanecer no exterior após o término de contrato com o Shanghai Port, da China. O meia, portanto, só aceitará retornar ao futebol brasileiro caso não chegue nenhuma proposta atraente de algum clube do exterior.

"Acredito que existem poucas opções para esse meia que todos querem. Nosso scout tem levantado possibilidades, muita gente ouve o nome do Oscar, nós gostaríamos dele, mas depende de uma posição familiar dele, não é simples, a pessoa que está fora do Brasil quando tem uma alternativa lá fora, prefere continuar no exterior", comentou o presidente do São Paulo, Julio Casares.

A contratação de um meio-campista é um dos pedidos do técnico Luis Zubeldía para 2025. Oscar é visto como um jogador que vai chegar e entregar o desempenho esperado. Outros nomes, porém, surgem como apostas, e o São Paulo terá um orçamento pequeno para contratações nesta janela. Ou seja, o clube não estará em posição de correr riscos.

"Nós estamos vendo com calma, se ele não for uma pessoa altamente comprovada de que vai ajudar, não adianta você fazer o esforço. O James tinha um quadro maravilhoso, se ele jogasse como joga na seleção da Colômbia, o problema estava resolvido, mas todos vocês conhecem que a nossa novela com ele não terminou como a gente queria, mas esperamos que ele continue brilhando na Colômbia, menos contra o Brasil", completou Casares.

Atualmente o São Paulo não conta com um meia-armador em seu elenco. Zubeldía acredita que o time terá mais chances de ser competitivo contra as principais equipes do Brasil e da América do Sul com a chegada de um jogador com essas características. A diretora tricolor concorda com o diagnóstico do técnico, mas, pelo menos por enquanto, ainda não conseguiu encontrar uma solução para atender ao pedido.