Flamengo vira concorrente do Fluminense para contratar Richarlison

A diretoria do Flamengo segue em busca de um reforço para substituir Gabigol. Agora, o nome que ganha força no Rubro-Negro é o de Richarlison, que atualmente defende o Tottenham, da Inglaterra.

Segundo informações do UOL, o time carioca estaria disposto a pagar até R$ 130 milhões pela liberação do Pombo. Porém, a proposta não agradaria aos ingleses. A ideia do Tottenham seria receber cerca de R$ 250 milhões no negócio.

Por enquanto, o Flamengo realizou apenas uma consulta. Richarlison apareceu também como sonho do Fluminense, clube que ele defendeu antes de ir à Europa. O Tricolor gostaria de um reforço de peso para a disputa do Mundial de Clubes do próximo ano.

Richarlison está na Europa desde 2017, passando por três times ingleses: Watford, Everton e agora o Tottenham. Na temporada 2024/25, ele entrou em campo apenas sete vezes, com um gol marcado.