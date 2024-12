Em dez jogos, Patrick soma números tímidos e vive indecisão no Santos

Com contrato válido até o final de 2026, Patrick não somou bons números em seus primeiros dez jogos junto ao Santos. Contratado pelo Peixe em abril deste ano, após deixar o Atlético-MG, o jogador não foi titular em uma partida sequer e ainda não marcou gols.

Segundo dados do Sofascore, em seus primeiros dez jogos, o atleta distribuiu apenas uma assistência, em 280 minutos jogados. Ou seja, em média, Patrick participou de 28 minutos por jogo pelo Santos, em 2024. Além disso, criou apenas uma grande chance pelo Alvinegro Praiano.

A única participação em gol de Patrick pelo Santos aconteceu na derrota contra o Novorizontino, por 3 a 1, em uma assistência para Pituca. A partida aconteceu em Novo Horizonte, no dia 7 de junho.

Diante disso, sem destaque, o atleta tem em seu futuro um ponto de interrogação. Patrick pode, portanto, deixar o Santos na próxima janela de transferências, seja em uma negociação ou até mesmo através de uma rescisão amigável.

O Santos já se movimenta no mercado para reforçar a equipe para 2025. Mesmo que ainda não contratou um técnico após a saída de Fábio Carille, o Peixe trabalha em uma reavaliação do elenco para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Sendo assim, uma possível saída de Patrick pode aliviar o orçamento do Alvinegro Praiano.

Patrick tem com contrato válido até final de 2026. O Santos acertou a contratação dele por US$ de 1 milhão (cerca de R$ 5,4 milhões na cotação da época). O montante será parcelado em 12 vezes (cerca de R$ 450 mil por mês), com pagamento a partir de 2025.

O jogador, que também passou pelo São Paulo, estava no Atlético-MG desde o início de 2023. Com apenas um gol e duas assistências em 48 jogos, o meia não conseguiu se destacar no clube mineiro e foi negociado.