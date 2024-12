Botafogo tem interesse em atacante da MLS para repor possíveis saídas no elenco para 2025

Campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro em 2024, o Botafogo está sofrendo com o assédio em cima de seus principais jogadores. Assim, o Fogão estaria interessado na contratação do atacante colombiano Cucho Hernández, que atua no Columbus Crew, da MLS. A informação foi divulgada inicialmente pela ESPN.

Cucho Hernández chegou na equipe norte-americana em 2022 e desembolsou algo em torno de 9,5 milhões de euros (R$ 51,7 milhões à época). O colombiano tem contrato até o fim de 2025 e marcou 25 gols na última temporada.

Nos últimos dias, além do Botafogo, o Monterrey, do México, também estaria interessado na contratação de Cucho Hernández. Há algumas semanas, o Flamengo também foi colocado como um clube que estaria observando o colombiano para a próxima temporada.

Nas últimas duas temporadas na MLS, o colombiano anotou 24 e 25 gols, respectivamente, em 37 e 40 partidas. Cucho Hernández foi adquirido pelo Watford com apenas 18 anos. Em 2017, ele foi emprestado ao América de Cali. Sua estreia no futebol europeu se deu no ano seguinte pelo Huesca, da Espanha.