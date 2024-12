Ex-São Paulo, André Jardine é tricampeão mexicano com o América

Na noite deste domingo, o América do México empatou em 1 a 1 com o Monterrey e assegurou o Torneio Apertura de 2024, conquistando o tricampeonato mexicano. Todos os três títulos foram sob o comando do técnico brasileiro André Jardine, que teve passagens pelo São Paulo e dirigiu a Seleção Brasileira campeã olímpica em Tóquio-2020.

É o terceiro troféu em pouco mais de 18 meses que André Jardine consegue com o América. Com o empate deste domingo, o time comandado pelo brasileiro venceu no agregado por 3 a 2, após ter vencido o duelo de ida por 2 a 1.

"Tenho mais dois anos e meio de contrato e sigo neste sonho de estar no América e poder continuar a escrever minha história aqui", disse André Jardine após o jogo.

André Jardine começou sua carreira como treinador após ser efetivado no São Paulo em 2018. Um ano depois, foi dispensado pelo Tricolor Paulista, mas foi contratado pela CBF para dirigir as Seleções sub-20 e sub-23. A ida para o México aconteceu em 2022, ao ser convidado pelo San Luís. No ano seguinte, ele se transferiu para o seu clube atual, o América, um dos maiores do país.