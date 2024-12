Do UOL, no Rio de Janeiro

Ricardo Lomba é o novo presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo. Apoiado por Luiz Eduardo Baptista, o Bap, ele foi eleito nesta segunda-feira (16), após votação ao longo do dia na sede da Gávea.

O que aconteceu

Lomba recebeu 943 votos. Álvaro Ferreira era o oponente e ficou com 171 votos. Foram dois nulos e outros dois em branco.

A votação aconteceu no salão nobre da Gávea entre 8h e 21h. A imprensa teve acesso à sede somente para o anúncio do vencedor.

Ansiedade também por assumir um conselho dessa importância. Quero agradecer a muita gente que conduziu até a essa vitória. Ao Bap, que desde o início apoiou e também a vários grupos de apoio. A representatividade é muito importante. A gente conseguiu unir todos os segmentos do Flamengo. Cria um ambiente político muito bom para que a gente possa deixar o Conselho mais leve, mais plural, mais participativo. Vamos discutir muita coisa, com a participação de todos. Com esse ambiente, a gente consegue soluções e propostas melhores. Ricardo Lomba, novo presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo

Como foi a eleição

Diferentemente da eleição para presidente, esta foi votos impressos. A apuração durou cerca de uma hora.

Além de Bap, Ricardo Lomba também foi apoiado por vários grupos políticos. A chapa de Maurício Gomes de Mattos e até apoiadores de Rodrigo Dunshee manifestaram o voto nele.

A chapa de Dunshee e Landim não lançou um candidato. Apesar de Álvaro Ferreira ser de um grupo de apoio de Landim, a UniFla não se posicionou publicamente sobre o pleito.

O vice de Lomba será Sílvio Bastos. Os dois já eram favoritos no pleito.

Lomba é sócio-proprietário do Flamengo e engenheiro por formação. Ele é diretor fiscal da Receita Federal e costumava frequentar a arquibancada dentro e fora do Rio de Janeiro. Em 2010 se associou ao clube e fez parte da comissão que apurou as contas de Patrícia Amorim. Depois, foi vice do Conselho Deliberativo e se tornou vice de futebol na gestão Eduardo Bandeira de Mello no final de 2017 e em 2018, ano em que concorreu à presidência do clube como candidato da situação e foi derrotado por Rodolfo Landim. Ele tentou ser presidente do Conselho em 2021 e conseguiu em 2024.

O Conselho Deliberativo é visto como fundamental para os planos de qualquer presidente no Flamengo. Uma das prioridades nesse triênio será a reforma do estatuto do clube. Além disso, é o presidente do CODE que avalia balanços, orçamentos e promove as votações sobre patrocínios, entre outros.