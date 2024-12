Vice-líder, Benfica cede empate ao AVS e perde sequência de vitórias no Campeonato Português

Neste domingo, em confronto válido pela 14ª rodada do Campeonato Português, o Benfica visitou o AVS no Estádio Clube Desportivo das Aves, empatou por 1 a 1 e perdeu sua sequência de vitórias na competição. Zeki Amdouni foi quem balançou as redes para a equipe visitante, enquanto Devenish igualou para os mandantes.

Com o resultado, o Benfica chegou aos 32 pontos, na segunda colocação, mas teve encerrada sua sequência de oito vitórias no torneio. Caso vencesse, a equipe ficaria a apenas dois pontos de diferença para o líder Sporting, que possui um jogo a mais. Já o AVS alcançou os 12 somados, na 15ª posição.

O Benfica volta aos gramados na próxima quinta-feira, às 14h (de Brasília), quando visita o Nacional, no Estádio Nacional do Jamor, pela oitava rodada (atrasada). No próximo sábado, às 15h, o Nacional visita o Boavista, no Estádio do Bessa Século XXI, pela 15ª rodada.

O placar foi inaugurado pelo Benfica aos 17 minutos do primeiro tempo. Em rápida troca de passes na entrada da área, Zeki Amdouni recebeu passe de Akturkoglu e, de primeira, finalizou rasteiro para marcar.

Aos 49 minutos da etapa complementar, o AVS chegou ao empate. Após cruzamento, Devenish se antecipou ao marcador na área e desviou de cabeça para deixar tudo igual.