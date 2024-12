Entenda os planos do Santos para Lucas Barbosa, valorizado após empréstimo

O Santos está planejando uma boa mudança no elenco para 2025. Um nome que está atraindo os holofotes é Lucas Barbosa. O atacante vive uma ótima temporada no Juventude e está retornando de empréstimo.

O futuro do jogador de 23 anos, no entanto, ainda é incerto. O Menino da Vila está valorizado no mercado e pode render bons negócios para o Peixe. A diretoria vem recebendo consultas de outros clubes e não descarta utilizá-lo como moeda de troca.

A permanência também não é descartada. Lucas Barbosa deve passar por uma avaliação com o novo técnico do Alvinegro Praiano, que segue com o nome mantido em sigilo.

"Lucas Barbosa é um atleta hoje que está valorizado. Tem muitos clubes interessados. O próprio treinador afirmou que quer fazer uma avaliação melhor pois não o conhece. A gente tem que ter uma prudência. Tem muitos clubes que querem, nós queremos outros jogadores desses clubes. É um período natural de transição. Não podemos definir. É uma fase difícil", disse Marcelo Teixeira ao Esporte por Esporte.

Pelo Juventude, Lucas Barbosa disputou 56 partidas em 2024, marcou 14 gols e deu cinco assistências. O atacante foi um dos principais destaques da equipe, que conseguiu se manter na Série A.

No profissional do Santos foram 65 aparições, sete bolas na rede e quatro passes para tentos. O jogador saiu do Peixe em julho de 2023, quando foi emprestado ao Coritiba. Ele não se firmou na equipe paranaense e foi cedido ao Juventude em janeiro deste ano.

Em 2025, o Alvinegro Praiano irá disputar Campeonato Paulista, Brasileirão e Copa do Brasil, além de um torneio amistoso nos Estados Unidos no começo de janeiro.