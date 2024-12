Caio Bonfim garante o bronze e faz índice para o Mundial de Tóquio nos 35 km

O brasileiro Caio Bonfim ganhou a medalha de bronze nos 35 km de marcha atlética do World Race Walking Tour, categoria bronze, em Dublin. Com o tempo de 2h27min48s alcançado neste domingo, ele garantiu o índice para participar do Mundial de Tóquio 2025.

O italiano Massimo Stano levou a medalha de ouro (2h24min19s) e o mexicano Ricardo Ortiz ficou com a de prata (2h26min15s). Pelo Brasil, Max Batista Gonçalves dos Santos ficou em quinto lugar, Diogo Pereira Lima terminou em 11º e João Victor Silva abandonou a prova.

Medalhista em Paris, Caio já disputou a Olimpíada com o índice dos 20 km assegurado. O brasileiro, em alta, deve ser anunciado campeão do Tour Mundial 2024 dos 20 km de marcha atlética, evento nos moldes da Diamond League, já que contabiliza um total de 4.072 pontos.

"Os 35 km entraram para o programa do Mundial, mas, por causa da Olimpíada de Paris, que tinha a maratona de marcha atlética mista no seu programa, muitos atletas estão sem marca. Garantimos a nossa", disse Gianetti Sena Bonfim, mãe e treinadora de Caio.

O Mundial de Atletismo será realizado no Estádio Olímpico de Tóquio de 13 a 21 de setembro de 2025. Por causa da alta rodagem dos treinos, apesar de suas férias físicas terem sido "no batidão de eventos e compromissos", Caio achou que poderia encarar também os 35 km.

"O Mundial de Tóquio vai ser diferente, porque vai ter os 35 km no primeiro dia e os 20 km no último. O passo importante era ter os índices para ir atrás de performance. Como uma é no início e outra no fim, acho que dá tempo de a gente se recuperar. Não sei se muitos atletas vão querer isso, mas são duas chances de medalha", projetou Caio.