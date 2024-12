Brasileiros marcam para o Fulham, mas Liverpool evita derrota com um a menos em Anfield pelo Inglês

Liverpool e Fulham empataram em 2 a 2 neste sábado, em um grande confronto em Anfield, pelo Campeonato Inglês. Os donos da casa ficaram com um a menos em campo por mais de 80 minutos, mas evitaram uma derrota em casa de forma heroica. Andreas Pereira e Rodrigo Muniz marcaram para os visitantes, enquanto Cody Gakpo e Diogo Jota fizeram para os reds.

Com o empate, o Liverpool vai aos 36 pontos em 15 jogos na liderança da Premier League. O Fulham é o nono colocado, com 24 pontos em 16 partidas.

O Liverpool volta a campo pela Premier League apenas no dia 22 de dezembro (domingo), quando visitará o Tottenham, às 13h30 (de Brasília). Antes, a equipe tem um compromisso pela Copa da Liga Inglesa, onde irá encarar o Southampton fora de casa, na próxima quarta, às 17h.

Por sua vez, o Fulham receberá o Southampton na próxima rodada do Campeonato Inglês. O jogo entre as equipes será no dia 22, às 11h.

O jogo

Aos dez minutos de jogo, o Fulham abriu o placar com o brasileiro Andreas Pereira. Após jogada trabalhada, o volante aproveitou o cruzamento de Robinson e marcou em Anfield.

Apenas seis minutos depois, o lateral Andrew Robertson foi expulso. O jogador do Liverpool era o último homem e fez a falta em Wilson, que sairia no um contra um com o goleiro Alisson.

Na segunda etapa, com apenas dois minutos do segundo tempo, o Liverpool empatou. Mohamed Salah cruzou para Cody Gakpo, que de cabeça igualou o placar.

Apesar do forte empenho ofensivo do Liverpool, foi o Fulham quem marcou em Anfield. Aos 32 minutos, o brasileiro Rodrigo Muniz apareceu dentro da área para completar o cruzamento de Robinson e recolocou os visitantes na frente do placar.

De forma heroica, aos 40 minutos, Diogo Jota recebeu de Darwin Núñez, limpou a marcação e finalizou no contrapé do goleiro para empatar o jogo novamente.