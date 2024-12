Cruzeiro conta com ajuda de rival argentino para se classificar à semifinal do Mundial de Clubes de vôlei

Nesta sexta-feira, o Cruzeiro garantiu classificação à semifinal do Mundial de Clubes de vôlei sem precisar entrar em quadra. O Ciudad Voley, da Argentina, venceu o Shahdab Yazd, do Irã, resultado que classificou a Raposa.

O Cruzeiro venceu o Trentino, da Itália, por 3 a 2, nesta quinta-feira. O resultado, no entanto, fez com que a equipe mineira dependesse dos argentinos para se classificar. A Raposa precisava de uma vitória do Ciudad Voley por qualquer placar ou até que o time argentino perdesse, mas por 3 sets a 2.

CLASSIFICADOS! ?

O Sada Cruzeiro disputa a semifinal do Mundial de Clubes neste sábado, às 13h30, contra o iraniano Foolad Sirjan!

Com a vitória do Ciudad Voley contra o Shahdab Yazd, por 3 sets a 1, na Arena Sabiazinho, em Uberlândia, o Cruzeiro se classificou para a semifinal da competição. A vitória argentina surpreendeu devido ao fato de a equipe não ter vencido nenhum dos seus jogos e não ter mais chance de avançar, enquanto os iranianos dependiam apenas de si para passar.

O Cruzeiro avançou em segundo lugar no Grupo B, com cinco pontos (duas vitórias e uma derrota) e enfrentará o Foolad Sirjan, do Irã e líder do Grupo A, na semifinal. O confronto acontece neste sábado, às 13h30 (de Brasília), na Arena Sabiazinho.