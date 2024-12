Melo banca Fred Luz no Corinthians em 2025, e refaz contrato de nova função

Presidente do Corinthians, Augusto Melo afirmou que Fred Luz seguirá no clube em 2025 e explicou a função do CEO, que teve o contrato refeito como consultor.

O que aconteceu

Fred Luz teve a permanência colocada como dúvida para a próxima temporada, mas Augusto Melo garantiu a sequência do profissional. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, disponível no canal do UOL Esporte no YouTube.

O presidente do Timão explicou as funções de Fred Luz no clube. O profissional também ocupa cargo na empresa Alvarez & Marsal, que presta serviço de consultoria ao clube paulista.

Sim (fica no Corinthians). O contrato que nós acabamos refazendo com ele é de consultoria e ele também prefere dessa forma, porque ele tem uma grande empresa que presta consultoria a nível mundial e tem suas necessidades também. Ele tem uma consultoria financeira, que para nós está caminhando muito bem e também é o suficiente para gente. Ele tem seus tempos esporádicos que ele pode também prestar o trabalho dele, que está caminhando super bem. A grande estruturação já está praticamente no meio caminho para frente, então está mais controlada. Então é mais fácil para ele controlar dessa forma, mesmo porque ele vai ter a equipe dele dentro do financeiro nos ajudando na estruturação.

Augusto Melo, ao UOL

Na verdade ele é um CEO, a princípio nós fizemos um contrato de consultoria, mas ele está na frente de tudo, nos ajuda em todos sentidos. Para a gente, é muito importante.

O Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista do UOL André Hernan, vai ao ar às segundas-feiras, às 12h (de Brasília), no canal do UOL Esporte no YouTube.