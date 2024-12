Diego Lopes reforça desafio para Volkanovski em busca do topo dos penas do UFC

Em setembro, em Las Vegas (EUA), Diego Lopes dominou Brian Ortega, conquistou a maior vitória da carreira e, assim, entrou de vez na corrida para disputar o cinturão do peso-pena (66 kg) do UFC. Como recentemente Ilia Topuria, campeão da categoria, revelou o desejo de subir para o peso-leve (70 kg) e voltou sua mira para Charles Oliveira, o manauara, sem perder tempo, tratou de se colocar à disposição da empresa para encarar Alexander Volkanovski.

Em sua conta oficial no 'X', o especialista em jiu-jitsu desafiou o ex-campeão do peso-pena do UFC para uma possível luta, que pode até valer o título, caso o georgiano coloque seu plano de mudar de divisão em prática. Atento à movimentação de Topuria, Diego se antecipou e jogou a responsabilidade para Volkanovski, o permitindo escolher onde e quando a possível luta entre eles poderia ocorrer.

Vale pontuar que essa não foi a primeira vez que o brasileiro desafiou 'The Great'. Anteriormente, Lopes até expressou o interesse em enfrentar o australiano em sua casa, ou seja, em território hostil. E a busca do atleta por tal luta é válida, já que é o número três no ranking do peso-pena do UFC, enquanto Volkanovski é o primeiro colocado, abaixo apenas do campeão Topuria.

"Volkanovski, se Ilia estiver indo para os leves, vamos nos encontrar no octógono. Você pode escolher a data e o local", escreveu o lutador.

Registro de Diego no MMA

Diego Lopes, de 29 anos, é um talento do MMA e está em alta no UFC. O atleta é o terceiro colocado no ranking do peso-pena (66 kg) da companhia e é especialista em jiu-jitsu. Tanto que o profissional é o responsável por aperfeiçoar o grappling de Alexa Grasso, ex-campeã do peso-mosca (57 kg) da empresa. No esporte desde 2012, o manauara venceu 26 lutas, sendo 22 pela via rápida (12 por finalização e dez por nocaute), e perdeu seis vezes. Seus principais triunfos foram sobre Brian Ortega, Dan Ige e Sodiq Yusuff.

@alexvolkanovski , if Ilia going to 155, let's meet in the Octagon. You can pick the date and location.

- Diego Lopes ???? (@Diegolopesmma) December 11, 2024