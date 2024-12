Palmeiras termina ano com título do Paulista, decepção nas Copas e vice no Brasileiro

O Palmeiras se despediu da temporada de 2024 com um gosto amargo. A equipe foi derrotada pelo Fluminense, por 1 a 0, no Allianz Parque, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Até o vice do Brasileirão, o Alviverde teve altos e baixos, e terminou o ano com desempenho a ser questionado.

De quatro títulos disputados (Supercopa, Paulista, Brasileiro e Libertadores), o Verdão conquistou apenas um: o Campeonato Paulista. A primeira chance de conquistar um título no ano foi na Supercopa Rei, contra o São Paulo. Nessa oportunidade, as equipes empataram por 0 a 0, e o Tricolor Paulista levou a melhor nos pênaltis.

Em abril, o Verdão faturou a taça do Campeonato Paulista, o terceiro consecutivo. Com isso, a equipe voltou a conquistar o tri de forma seguida depois de 90 anos. No Estadual, o Alviverde fez 16 jogos, conquistou 11 vitórias, teve quatro empates e sofreu uma derrota. Foram 28 gols marcados e 11 sofridos.

A equipe permaneceu invicta até o primeiro jogo da final para o Santos, por 1 a 0, na Vila Belmiro. Contudo, no jogo de volta, o Alviverde venceu por 2 a 0 e conquistou a taça, com gols de Aníbal Moreno e Raphael Veiga. Flaco López foi o artilheiro, com 10 gols marcados.

O Palmeiras foi castigado no meio da temporada, com eliminações precoces na Copa do Brasil e na Libertadores, que aconteceram praticamente em sequência, no mês de agosto. A partir disso, o Verdão só teve o Brasileirão como foco.

Na Copa do Brasil, o Verdão entrou direto na terceira fase e passou pelo Botafogo-SP, com vitória por 2 a 1 no jogo de ida, no Allianz Parque, e depois empatou sem gols no jogo de volta. Na fase seguinte, nas oitavas de final, o Palmeiras foi eliminado pelo Flamengo, perdendo o jogo de ida por 2 a 0 e vencendo o de volta por 1 a 0.

Já na Libertadores, o Verdão também foi eliminado nas oitavas de final, para o Botafogo. No primeiro jogo, perdeu por 1 a 0, e empatou o segundo por 2 a 2, no Allianz Parque. Na fase de grupos, o Palmeiras foi líder de seu grupo, com 14 pontos, com quatro vitórias e dois empates.

A partir das duas eliminações, o Verdão teve foco 100% no Brasileirão. A equipe chegou a ter uma sequência de oito vitórias consecutivas e chegou a ficar colado no líder Botafogo. O Verdão até assumiu a ponta na 36ª rodada, mas logo voltou à segunda posição, quando perdeu para o time carioca, no confronto direto. Na oportunidade, o Alviverde tinha um ponto de vantagem.

O Palmeiras chegou à última rodada com pequena chance de ser campeão. Para isso, a equipe precisava vencer o Fluminense e torcer pela derrota do Botafogo. Contudo, o Verdão perdeu do Tricolor das Laranjeiras, e o Glorioso venceu o São Paulo, no Nilton Santos.

Com esses resultados, o Verdão terminou o ano na segunda colocação, com 73 pontos, seis a menos que o Botafogo, que ficou com a taça.