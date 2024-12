O'Malley deixa rivalidade de lado e elogia o campeão Pantoja por vitória no UFC 310

No último sábado (7), em Las Vegas (EUA), Alexandre Pantoja impressionou em ação no octógono. Na luta principal do UFC 310, o brasileiro finalizou o estreante Kai Asakura no segundo round, defendendo assim o cinturão do peso-mosca (57 kg) pela terceira vez. Fã de esportes de combate, Sean O'Malley assistiu o triunfo do veterano e, impressionado, até deixou a rivalidade com o mesmo de lado.

Em seu canal oficial no 'YouTube', o ex-campeão do peso-galo (61 kg) mostrou fairplay e fez questão de elogiar Pantoja. E a reação de O'Malley não foi exagerada, já que o brasileiro se mostrou tão dominante no octógono, que levou um dos bônus de 'Performance da Noite' para a casa. A curiosidade é que, anteriormente, os atletas trocaram provocações de forma constante e pública.

No passado, os lutadores realizaram um treino e 'Sugar' compartilhou um trecho no qual levava vantagem sobre o brasileiro e ainda se gabou. Irritado, Pantoja reprovou a postura do americano, afirmou que o finalizou no mesmo treinamento, pediu para ele divulgar a gravação completa e o desafiou para um acerto de contas no peso-galo. Mas, apesar da rivalidade, O'Malley reconheceu o valor do atleta.

"Pantoja está fazendo o seu trabalho. É como se ninguém na multidão parecesse se importar. É estranho, não parece ser um grande momento, mas deveria ser um grande momento. Não estou odiando. Essa foi uma performance incrível de Pantoja. Ele é um bom faixa-preta. Ele lançou golpes o suficiente, aplicou algumas boas quedas. Ele ataca de forma desleixada, mas tem funcionado até agora", declarou o atleta.

Registro de O'Malley no MMA

Sean O'Malley, de 30 anos, é um dos lutadores mais populares do MMA e é ex-campeão do peso-galo do UFC. O americano iniciou sua trajetória no MMA em 2015, foi revelado no programa Contender Series e estreou na companhia em 2017. No esporte, 'Sugar' construiu um cartel composto por 18 vitórias, duas derrotas e um 'no contest' (sem resultado). Seus principais triunfos foram sobre Aljamain Sterling. Marlon Vera e Petr Yan.