Jornal aponta interesse do Fluminense em Igor Rabello, do Atlético-MG

Depois de escapar do rebaixamento na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense já pensa em reforços para a próxima temporada. O Tricolor das Laranjeiras teria interesse no zagueiro Igor Rabello, do Atlético-MG, segundo o jornal Itatiaia.

Desde 2019 no Galo, Igor Rabello assinou contrato com o clube mineiro até o final de 2025. Apesar disso, segundo o jornal, o aval do técnico Mano Menezes e a possibilidade de disputar o Mundial de Clubes de 2025 podem convencer o zagueiro a aceitar a proposta do Fluminense.

"Ainda não sei de nada. Tenho mais um ano de contrato, espero cumprir. Vamos agora descansar, aproveitar a família", disse Igor Rabello depois da vitória do Atlético-MG sobre o Athletico-PR, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, no último domingo.

???? Fim de jogo na @ArenaMRV: com gol de Rubens na etapa final, o Galo vence o Athletico-PR por 1×0.#VamoGalo #CAMxCAP ??? pic.twitter.com/p5AjexDFVm ? Atlético (@Atletico) December 8, 2024

O jogador de 29 anos foi reserva durante todo o ano. Rabello disputou apenas 26 dos 73 jogos do Atlético-MG na temporada. No Brasileirão, foram 16 partidas, sendo titular em dez oportunidades.

Natural do Rio de Janeiro, Igor Rabello passou pelas categorias de base do Fluminense, antes de ser revelado pelo Botafogo. Com a camisa do Atlético-MG, entre 2019 e 2024, foram 194 jogos e quatro gols marcados.

O zagueiro ainda conquistou o Campeonato Brasileiro (2021), a Copa do Brasil (2021), a Supercopa do Brasil (2022) e foi tetracampeão do Mineiro (2020, 2021, 2022, 2023 e 2024).