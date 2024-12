Criticada na arquibancada, gestão Landim é varrida na urna para deixar Fla

Do UOL, no Rio de Janeiro

A gestão de Rodolfo Landim recebeu um duro golpe ao perder a eleição no Flamengo com uma diferença significativa de votos para Luiz Eduardo Baptista, o Bap, campeão do pleito. Criticado pelas arquibancadas, o atual mandatário viu a candidatura do sucessor Rodrigo Dunshee ruir e acabar com os seis anos seguidos de soberania.

O que aconteceu

Foram 565 votos de diferença entre os dois candidatos. A chapa esperava que essa distância fosse bem menor e os números mais equilibrados. Landim sequer esteve no Ginásio Hélio Maurício durante a apuração, e os apoiadores foram deixando pouco a pouco o local quando ficou claro o resultado. Rodrigo Dunshee ficou até o fim.

Em certo momento, chegou-se a dizer entre apoiadores que houve a virada. Dunshee, porém, liderou em apenas duas das 11 urnas da eleição. Bap liderou algumas das pesquisas de boca de urna durante todo o dia.

Landim pareceu apreensivo em vários momentos. Ele foi quem mais se comunicou com os apoiadores e sócios, aparecendo até antes de Dunshee no caminho até o ginásio. O atual presidente começou o dia logo na porta do local de votação e passou a maior parte do tempo na frente do acesso ao local de votação, onde todos eram obrigados a passar.

Landim conversou com indecisos, tentou virar votos e mandou mensagens de WhatsApp. Em certo momento, pediu em grupos que todos fossem votar "pelo amor de Deus". Apesar do colégio eleitoral ser o menor desde 2012, foi a eleição com maior percentual de presentes dos últimos 12 anos. Ao todo, 5.887 pessoas estavam aptas a votar. No total, foram 3.272 votantes.

Recado das urnas

Nem ser a gestão mais vitoriosa da história do Flamengo bastou para a manutenção. A diferença expressiva de votos deu um recado à atual gestão sobre a força nos bastidores. No domingo, no Maracanã, Rodolfo Landim já havia sido xingado diversas vezes, especialmente motivado pela saída de Gabigol do clube.

A campanha de Dunshee se apoiou no histórico de títulos e no nome de Landim. A ideia inicial era que o atual presidente tentasse se eleger no Conselho Deliberativo, mas ele anunciou que seria CEO em caso de vitória do candidato da situação para tentar puxar mais votos.

Nem a influência de Landim foi suficiente. Se venceu com certa tranquilidade nos dois pleitos que participou, o presidente não teve força o suficiente para se manter no poder de alguma maneira.

A atual gestão afirmou que vai dar andamento ao planejamento de 2025 a partir desta terça-feira. Eles garantem que toda agenda para a pré-temporada nos Estados Unidos já está montada, e Marcos Braz aguarda a ligação do vencedor para repassar os temas do futebol.

Bap garantiu que vai manter Filipe Luís no cargo de treinador. Com ele, terá José Boto como novo diretor de futebol.