Com Bastos e sem Vitinho, Botafogo desembarca em Doha para disputa do Intercontinental

Na noite desta segunda-feira, o Botafogo chegou em Doha, no Catar, onde disputa a Copa Intercontinental de Clubes da Fifa de 2024. Campeão da Libertadores e do Brasileirão, o Glorioso, em rotina frenética, não conta com Vitinho para o torneio. Bastos, porém, viajou com a delegação e pode pintar como novidade.

O clube carioca viajou para o Catar em dois aviões fretados pelo New England Patriots, hexacampeão da NFL. A estreia do Botafogo no Intercontinental acontece nesta quarta-feira, às 11h (de Brasília), contra o Pachuca, do México. A bola rola no Estádio 974.

O lateral direito Vitinho sofreu uma lesão no joelho esquerdo na partida diante do Internacional, pela 37ª rodada do Brasileirão, e é baixa certa. Mateo Ponte, assim, deve assumir a titularidade do setor durante o Intercontinental.

Já o zagueiro Bastos, que ficou de fora das últimas duas rodadas do Brasileirão (Internacional e São Paulo) e da final da Libertadores contra o Atlético-MG, viajou com o restante dos atletas. Ele teve uma lesão de gravidade média no músculo posterior da coxa esquerda no duelo diante do Palmeiras, no Allianz Parque. Caso esteja em condições ideais, o angolano retoma a posição dentre os 11 iniciais.

Sem mais desfalques, um 11 inicial do Botafogo tem: John; Mateo Ponte, Adryelson, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Almada; Igor Jesus.

Como funciona o Intercontinental?

O Botafogo estreia, nesta quarta, contra o Pachuca, no nomeado "Dérbi das Américas". Quem vencer, avança à semifinal para enfrentar o Al-Ahly, do Egito, neste sábado (14), às 14h.

O grande vencedor da semifinal encontra o campeão da Europa Real Madrid na final. A partida acontece na próxima quarta-feira (18), às 14h, no Lusail Stadium - palco da final da Copa de 2022, vencida pela Argentina de Messi.