Lewis Hamilton é homenageado pela Mercedes após última corrida pela equipe

A Mercedes publicou um vídeo em homenagem a Lewis Hamilton, que está se despedindo da equipe de Fórmula 1 após doze temporadas e seis títulos mundiais - ele venceu mais um Mundial, em 2008, também com motor Mercedes, mas a equipe era a McLaren.

O piloto britânico fez a última corrida pela escuderia neste domingo (8), no GP de Abu Dhabi. Na próxima temporada, Hamilton irá correr pela italiana Ferrari.

O que aconteceu

A Mercedes publicou em suas redes sociais um vídeo com imagens atuais e antigas do piloto. O vídeo é cheio de mensagens motivacionais e inspiradoras.

"Para todas as crianças que sonham com o impossível, vocês também podem conseguir", começa a peça, citando uma frase do próprio Hamilton.

Imagine… Thank You, Lewis pic.twitter.com/mG90j2cvqA -- Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 5, 2024

O vídeo também mescla imagens de muitas crianças e pessoas que o ídolo inglês possa ter influenciado. "Imagine um super-herói que se parece com você", diz um jovem negro em determinado momento do vídeo.

"Imagine ser o mais rápido do mundo", "imagine ser inquebrável" e "imagine o mundo inteiro atrás de você", são mensagens que aparecem no vídeo.

Em outro trecho, o tricampeão Niki Lauda aparece nas imagens. O ex-piloto austríaco, morto aos 70 anos em 2019, foi dirigente da Mercedes em 2012 e responsável pelas negociações para ter Hamilton na equipe. "Imagine seu herói saber seu nome", diz a mensagem.

Lewis Hamilton começou sua carreira na Fórmula 1 em 2007, correndo pela McLaren, onde ficou até 2013, tendo sido campeão na temporada de 2008.

Na Mercedes, o piloto inglês correu doze temporadas consecutivas, de 2013 a 2024. Pela equipe, Hamilton foi campeão em 2014 e 2015, e depois enfileirou mais quatro títulos, de 2017 a 2020.

O piloto também prestou uma homenagem à equipe no X (antigo Twitter). Na montagem postada, ele aparece entrando em um carro da Mercedes pela primeira e pela última vez.