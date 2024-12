Landim é xingado, e Gabigol ouve gritos de 'fico' em despedida do Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

As homenagens a Gabigol foram marcadas por emoção e xingamentos ao presidente Rodolfo Landim antes de Flamengo x Vitória, neste domingo, no Maracanã. A torcida tomou o lado do atacante na situação e ainda pediu uma última vez que ele fique.

O que aconteceu

Gabigol tirou foto com as taças conquistadas logo antes do aquecimento. Em uma mesa lotada com os 13 troféus que o atacante ganhou, ele posou rapidamente sozinho e ao lado da família.

O pai de Gabriel se emocionou e disse para a torcida "ele vai, mas ele volta". Além dele, estavam presentes a mãe e a irmã.

A torcida cantou "ei, Landim vai tomar no...". O presidente apenas entregou um quadro a Gabigol e acompanhou com certa distância as fotos. O atacante não se posicionou para tirar foto com os dirigentes, só apontou para a torcida em agradecimento. Neste momento, o jogador balançou a cabeça, mas não fez muitos gestos.

A cerimônia toda antes do jogo foi rápida. O tratamento entre dirigentes e jogador foi frio. Gabigol acenou para a torcida e agradeceu pelo carinho.

No mosaico, a sombra da comemoração dele foi lembrada no setor norte. Um 3D também subiu com os principais momentos de Gabriel com a camisa do Flamengo.

O camisa 99 entrou cercado por várias crianças. Ele distribuiu abraços, cumprimentos e sorrisos.

Os copos especiais para Gabigol acabaram rápido. Eram cerca de 3 mil unidades espalhadas pelos setores custando R$ 25.

Marcos Braz pagou multa para estar no jogo. Ele recebeu suspensão de 15 dias pelo STJD e não poderia estar presente na partida, que também é a última dele no Flamengo. O dirigente ficou no gramado no pré-jogo e deu entrevista para a FlaTV.