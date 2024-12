E o Njie? Atacante gambiano espera ganhar espaço no Santos após não jogar em 2024

Contratado em setembro, o atacante Yusupha Njie encerrou 2024 sem estrear com a camisa do Santos. O atleta gambiano, empestado ao Peixe pelo Al-Markhiya, do Qatar, busca ganhar espaço dentro do elenco alvinegro na próxima temporada.

Por se tratar de uma contratação atípica para os moldes do futebol brasileiro, a chegada de Njie gerou expectativa na torcida santista. Porém, o atacante não ganhou minutos com o técnico Fábio Carille, demitido do Alvinegro em novembro, e ainda não pôde se apresentar dentro de campo.

No entanto, o atacante de 30 anos espera mudar este cenário em 2025. Com a saída de Carille e a chegada de uma nova comissão técnica, Njie espera se sobressair na próxima temporada para cavar uma vaga no time titular do Santos.

Para isso ele terá que superar uma forte concorrência no ataque santista, que conta com jogadores como Wendel Silva e Furch, além de Willian, que tem seu futuro no clube ainda indefinido. Em virtude da volta à Série A do Campeonato Brasileiro, há chances do Santos também buscar novos atletas da posição no mercado, o que dificultaria ainda mais a vida de Njie.

Com contrato até o fim de junho do próximo ano, Njie foi relacionado para apenas uma partida desde que chegou ao Santos. Ele viu do banco de reservas a derrota alvinegra de 3 a 2 para a Chapecoense, pela 32ª rodada da Série B.