Atlético-MG vence, se garante na Sul-Americana e rebaixa o Athletico-PR para a Série B

Neste domingo, o Atlético-MG venceu o Athletico-PR, por 1 a 0, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rubens foi o autor do gol da partida na Arena MRV.

Com a vitória, o Galo escapou do rebaixamento e garantiu sua classificação para a Copa Sul-Americana de 2025. O clube mineiro terminou o Brasileirão na 12ª colocação, com 47 pontos.

Já o Furacão, que começou a rodada fora do Z4, acabou rebaixado com as vitórias de Fluminense e Bragantino. Os paranaenses ficaram com 42 pontos, na 17ª posição, e vão disputar a Série B na próxima temporada. O Red Bull, com 44 pontos, foi a primeira equipe fora da degola.

O JOGO

Em um início de jogo tenso, a primeira chance foi do Atlético-MG. Rubens se antecipou a Belezi e partiu em velocidade, parando em boa defesa de Mycael.

O Athletico-PR respondeu apenas no fim do primeiro tempo, em cabeçada de Pablo por cima do gol.

Na segunda etapa, o Galo também chegou pela primeira vez. Fausto Vera tentou de fora da área e, na sequência, Scarpa quase fez um gol olímpico.

O Furacão voltou a assustar em chute de fora da área de Cuello, que Everson espalmou. Mycael também trabalhou em chute forte de Hulk, fazendo bonita defesa.

Aos 25, Erick perdeu na corrida para Rubens e cometeu pênalti. Dois minutos depois, Hulk parou em Mycael mas, no rebote, o próprio Rubens chutou de primeira e abriu o placar.

O Athletico tentou descontar com Nikão, que chutou forte em cima de Everson. Após a oportunidade perdida, o Atlético-MG se fechou e garantiu a vitória.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG 1 X 0 ATHLETICO-PR

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (BH)



Data: 8 de dezembro de 2024, domingo



Hora: 16h (de Brasília)



Árbitro: Rafael Klein (RS)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)



VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)



Cartões amarelos: Canobbio, Fernandinho e Thiago Heleno (Athletico-PR); Palacios e Everson (Atlético-MG)



GOL:



Atlético-MG: Rubens, aos 27? do 2ºT



ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia (Igor Rabello), Battaglia, Alonso e Guilherme Arana; Rubens (Igor Gomes), Alan Franco, Fausto Vera (Lyanco) e Gustavo Scarpa; Hulk (Vargas) e Deyverson (Alisson)



Técnico: Lucas Gonçalves

ATHLETICO-PR: Mycael; Léo Godoy (Nikão), Belezi, Thiago Heleno e Esquivel (Fernando); Erick (Christian), Fernandinho (João Cruz) e Felipinho (Emersonn); Canobbio, Cuello e Pablo



Técnico: Lucho González