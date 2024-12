Manchester City empata com o Crystal Palace e volta a decepcionar no Inglês

O Manchester City visitou o Crystal Palace neste sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Inglês. No Selhurst Park, a partida terminou empatada por 2 a 2. Erling Haaland e Rico Lewis marcaram para o time de Guardiola, enquanto Daniel Muñoz e Maxence Lacroix anotaram os gols do time da casa.

Com o resultado, o Manchester City vai aos 27 pontos e segue na quarta posição. Esse foi o quinto jogo sem vitória da equipe de Pep Guardiola nas últimas seis rodadas da competição. O Crystal Palace, por sua vez, assume a 16ª colocação, com 13 pontos.

O Manchester City volta a campo nesta quarta-feira, às 17 horas (de Brasília), quando visita a Juventus, pela sexta rodada da Liga dos Campeões. Já o Crystal Palace encara o Arsenal no mesmo dia, às 16h30, pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, no Emirates Stadium.

Logo aos três minutos de bola rolando, o Crystal Palace abriu o placar. Daniel Muñoz recebeu belo passe de Will Hughes, invadiu a área e bateu no cantinho para deixar os mandantes na vantagem. O empate do Manchester City saiu aos 29 minutos. Matheus Nunes recebeu na ponta esquerda e cruzou para Erling Haaland, que ganhou de cabeça e mandou para o fundo do gol.

Já no segundo tempo, em cobrança de escanteio de Will Hughes, Maxence Lacroix apareceu na segunda trave e recolocou o Crystal Palace na frente do placar, aos dez minutos.

Aos 21, depois de rápida troca de passes, Rico Lewis recebeu de Bernardo Silva e bateu no ângulo, sem chances para o goleiro. Na reta final, Lewis recebeu o segundo cartão amarelo após falta em Trevor Chalobah e deixou os visitantes com um homem a menos, aos 40 minutos.

Confira outros resultados pelo Campeonato Inglês neste sábado

Aston Villa 1 x 0 Southampton

Brentford 4 x 2 Newcastle