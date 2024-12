Juventude x Cruzeiro: veja as prováveis escalações e onde assistir ao duelo do Brasileirão

O Cruzeiro ainda sonha com a disputa da Copa Libertadores. A tarefa é muito complicada, mas passa obrigatoriamente por uma vitória sobre o Juventude neste domingo, às 16h(de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir: o Premiere transmitirá a partida.

Cruzeiro e Adidas apresentam à Nação Azul os novos uniformes de treino para a temporada de 2025! ?? Já estão disponíveis nas Lojas do Cruzeiro para você adquirir! pic.twitter.com/yPhRKDwemW ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) December 6, 2024

Com 49 pontos pontos, a Raposa, que perdeu de 2 a 1 para o Palmeiras em casa no meio de semana, não depende apenas de si. Além de vencer o seu jogo, vai precisar de uma improvável vitória do já rebaixado Atlético-GO sobre o Bahia, que soma 50 pontos e fecha a zona de classificação para a Copa Libertadores, em Salvador.

Fernando Diniz, técnico do Cruzeiro, prefere pensar em fazer a sua parte antes de projetar o duelo na Bahia: "Temos uma chance de nos classificarmos, mesmo que difícil, e precisamos fazer a nossa parte em Caxias do Sul. Não é o momento de pensarmos em outro jogo ou de nos sentirmos pressionados. Nossos problemas são mais de resultado do que de desempenho", disse ele.

Para este jogo, o Cruzeiro terá o retorno de sua dupla de volantes, já que Álvaro Barreal e Lucas Romero retornam de suspensão. Por outro lado, o zagueiro Zé Ivaldo e o lateral-esquerdo Marlon cumprem suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Lucas Villalba entra na zaga e Kaiki Bruno ocupa a lateral.

Se o Cruzeiro quer a Copa Libertadores, o Juventude, com a permanência garantida na elite do futebol nacional, com 45 pontos, planeja um lugar na próxima Copa Sul-Americana. Para isso, basta vencer seu jogo. O time está embalado pela vitória de 2 a 1 sobre o São Paulo no Morumbis, e o técnico Fábio Matias confia demais nesta possibilidade.

"Mostramos que somos um time de Série A, mas sabemos que podemos buscar algo a mais neste duelo contra o Cruzeiro e o nosso pensamento é coroar a nossa evolução com a vaga na Copa Sul-Americana", declarou.

Fábio Matias não quis antecipar a escalação que pretende mandar a campo no duelo contra o Cruzeiro. No entanto, como o time foi bem no meio de semana e não perdeu jogadores, deve ser o mesmo que venceu o São Paulo.

FICHA TÉCNICA



JUVENTUDE X CRUZEIRO

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)



Data: 8 de dezembro de 2024 (Domingo)



Horário: 16h(de Brasília)



Árbitro: Edina Batista (Fifa-SP)

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Lucas Freitas e Ewerthon; Ronaldo, Jadson e Nenê; Lucas Barbosa, Erick Farias e Gabriel Taliari



Técnico: Fábio Matías

CRUZEIRO: Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Álvaro Barreal e Matheus Pereira; Gabriel Veron e Lautaro Díaz



Técnico: Fernando Diniz