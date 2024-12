Com Endrick em campo e gol de Mbappé, Real Madrid vence Girona e se aproxima do líder Barcelona

O Real Madrid venceu o Girona por 3 a 0 na tarde deste sábado, no Estádio Montilivi, pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol. A equipe comandada por Carlo Ancelotti contou com gol de Mbappé para triunfar fora de casa e encostar no líder Barcelona. O brasileiro Endrick, por sua vez, entrou em campo nos minutos finais da partida.

O Real Madrid abriu o placar aos 36 minutos de jogo, com Jude Bellingham, que aproveitou rebote da defesa para finalizar entre as pernas do goleiro Gazzaniga. Os merengues ampliaram aos 10 do segundo tempo, com Arda Guler, que recebeu passe em profundidade de Bellingham e finalizou de canhota para o fundo das redes.

O astro Kylian Mbappé fechou a conta para o Real aos 17 minutos, após receber assistência de Modric e chutar sem chances para o goleiro adversário.

Com o resultado, o Real Madrid segue na segunda colocação da liga espanhola, com 36 pontos, dois a menos em relação ao líder Barça, que empatou com o Real Betis por 2 a 2 na rodada. Os catalães, no entanto, possuem um jogo a menos.

Já o Girona se encontra na oitava posição do Espanhol, com 22 pontos, sete a menos em relação à zona de classificação para a Liga dos Campeões.

O Real Madrid volta a entrar em campo na próxima terça-feira, contra a Atalanta, fora de casa, pela Liga dos Campeões. Já o Girona recebe o Liverpool no mesmo dia, também pelo torneio continental.

Pelo Espanhol, o Real volta a jogar no dia 14 (sábado), contra o Rayo Vallecano. O Girona, por sua vez, visita o Mallorca no mesmo dia.