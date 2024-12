Bahia x Atlético-GO: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileirão

O Bahia pode voltar a disputar a Copa Libertadores 36 anos depois de sua última participação, em 1989. Para isso basta vencer o Atlético-GO neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

ONDE ASSISTIR: a partida terá transmissão do Premiere, canal por assinatura.

Fechando a zona de classificação com 50 pontos, o Bahia se garante com triunfo. Tropeçando, vai precisar que o Cruzeiro, que tem um ponto a menos, não vença o Juventude no Rio Grande do Sul. O time baiano tenta se recuperar da derrota de 3 a 0 para o Corinthians em São Paulo.

Rogério Ceni, técnico do Bahia, não quer depender de um tropeço do Cruzeiro. "Temos que conquistar a vitória dentro de casa de qualquer forma".

Para este jogo o Bahia perdeu o goleiro Marcos Felipe. Ele precisa respeitar o protocolo da Fifa por ter sofrido uma concussão contra o Corinthians. Adriel assume o posto.

Pelo lado do Atlético o clima é de fim de ciclo. Mesmo vindo de um triunfo de 3 a 1 sobre o Fortaleza, em casa, o time, com 30 pontos, está matematicamente rebaixado para a Segunda Divisão. A equipe tem uma mudança: Artilheiro do Dragão, Luiz Fernando retorna de lesão. Assim ele reaparece na vaga de Shaylon. Outras modificações podem acontecer para observação de nomes de olho na próxima temporada.

FICHA TÉCNICA



BAHIA-BA X ATLÉTICO-GO

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)



Data: 8 de dezembro de 2024 (Domingo)



Horário: 16h(de Brasília)



Árbitro: Gustavo Bauermann (SC)

BAHIA: Adriel, Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Thaciano; Ademir e Lucho Rodríguez



Técnico: Rogério Ceni

ATLÉTICO-GO: Ronaldo, Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix e Guilherme Romão; Roni, Baralhas e Rhaldney; Luiz Fernando, Derek e Alejo Cruz



Técnico: Anderson Gomes