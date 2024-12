Times cariocas dominam a seleção da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro; Corinthians tem dois jogadores

Os times cariocas dominaram a seleção da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, divulgada nesta sexta-feira. Botafogo, Vasco e Flamengo tiveram pelo menos dois representantes cada, além do Corinthians, que também colocou dois jogadores na escalação.

Líder do Brasileirão, o Botafogo venceu o Internacional, na última quarta-feira, por 1 a 0, no Beira-Rio. Autor do gol da vitória, o meia Jefferson Savarino entrou na seleção com o goleiro Gatito Fernández, que também teve um bom desempenho na partida.

O Vasco bateu o Atlético-MG, por 2 a 0, em São Januário, também na quarta-feira. Com um gol e uma assistência, o meia Philippe Coutinho e o lateral esquerdo Lucas Piton, com uma assistência, representaram o Cruzmaltino na escalação. Além deles, o zagueiro João Victor também foi selecionado.

O interino Felipe também foi eleito o melhor treinador da rodada.

A penúltima da temporada! Se liga na #SelecaoDoTorcedorBR24 da rodada 37! pic.twitter.com/e2DZPcGZvB ? Brasileirão Betano (@Brasileirao) December 6, 2024

Já o Flamengo derrotou o Criciúma, por 3 a 0, na quarta-feira, no Heriberto Hulse. O lateral direito Guillermo Varela, autor do primeiro gol, e o volante Erick Pulgar, que deu uma assistência, foram os representantes do Rubro-negro entre os melhores da rodada.

Por fim, o Corinthians venceu o Bahia, na última terça-feira, por 3 a 0. O atacante Memphis Depay marcou duas vezes e entrou na seleção da rodada, assim como o zagueiro André Ramalho.

O volante Alejo Cruz (Atlético-GO) e o atacante Eduarco Sasha (RB Bragantino) completam a seleção dos melhores da 37ª rodada.

Confira a seleção completa da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

Goleiro: Gatito Fernández (Botafogo)



Laterais: Guillermo Varela (Flamengo) e Lucas Piton (Vasco)



Zagueiros: André Ramalho (Corinthians) e João Victor (Vasco)



Meias: Alejo Cruz (Atlético-GO), Erick Pulgar (Flamengo), Philippe Coutinho (Vasco) e Jefferson Savarino (Botafogo)



Atacantes: Memphis Depay (Corinthians) e Eduardo Sasha (RB Bragantino)



Técnico: Felipe (Vasco)