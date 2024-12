Mercado: pedidos de Abel, sonho de Firmino e impasse gringo no São Paulo

O Campeonato Brasileiro ainda não acabou, mas os times já se mexem no mercado da bola para a próxima temporada. A sexta-feira (6) já teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais times do país.

Veja destaques

Os pedidos de Abel. Abel Ferreira quer quatro reforços para o Palmeiras começar a temporada 2025, informou o colunista André Hernan no De Primeira. "O Palmeiras está buscando no mercado quatro posições: um zagueiro, dois jogadores de lado de campo e um centroavante. O clube vai atacar essas posições e olha muito para o mercado sul-americano", disse.

Firmino não escondeu desejo de voltar, um dia, ao Brasil Imagem: Yasser Bakhsh/Getty Images

Firmino quer o Corinthians. O atacante Roberto Firmino, campeão da Liga dos Campeões com o Liverpool e hoje no Al-Ahli, da Arábia Saudita, voltou a falar sobre jogar no Corinthians. "Eu coloquei em oração e quando o Senhor quiser fazer, confirmar no meu coração, (vai acontecer). O desejo de voltar ao Brasil tem aumentado no meu coração. Mas meu foco hoje está aqui, tenho mais um ano e meio de contrato", afirmou o jogador de 33 anos.

Ex-Corinthians na mira mexicana. O Necaxa tem conversas avançadas com o Cruzeiro para fechar a contratação de Mateus Vital. A negociação está mesmo bem encaminhada e caminha para ser concretizada já na próxima semana. O clube mexicano acompanha há anos a carreira do meia-atacante e, agora, resolveu investir no jogador, que tem sido reserva nas últimas partidas da Raposa. Vital tem contrato com os mineiros até dezembro de 2025 e, por isso, o negócio com os mexicanos deve envolver valores.

Desejo santista. O Santos sonha em vender Lucas Barbosa por R$ 20 milhões. O meia-atacante emprestado ao Juventude está na mira de clubes como Internacional e Vasco. O clube vê o atleta em alta no mercado e passou um recado de que ele faz parte do elenco em 2025, porém, a prioridade é valorizá-lo para vender.

Jamal Lewis tem futuro incerto no São Paulo diante de lesão Imagem: Erico Leonan/São Paulo

Alerta gringo no Tricolor. O São Paulo pode ter de devolver o lateral-esquerdo Jamal Lewis ao Newcastle em janeiro. O jogador está lesionado e, se precisar realizar cirurgia, será devolvido. Ele teve um trauma no tornozelo esquerdo atuando pela seleção da Irlanda do Norte. Seu contrato de empréstimo já previa uma cláusula de que os ingleses poderiam chamá-lo de volta no início de 2025.

Novela Oscar. O São Paulo tem o sonho de repatriar Oscar para a temporada de 2025. A negociação, porém, não é nada simples. Os dirigentes ainda veem o meia distante e precisam superar alguns obstáculos importantes para concluir esta operação. O primeiro entrave é econômico diante do salário astronômico do atleta na época da China. Além disso, o Tricolor sabe que terá concorrência de outros clubes no mercado.