Alexandre Pantoja bate o peso e confirma defesa de título contra japonês no UFC 310

Realizada nesta sexta-feira (6), a pesagem oficial do UFC 310 transcorreu de forma relativamente tranquila e contou com apenas duas falhas entre os 28 atletas escalados para o evento. Protagonista da luta principal da edição, o brasileiro Alexandre Pantoja - campeão peso-mosca (57 kg) - cumpriu com sua obrigação na balança e confirmou sua defesa de título contra o japonês Kai Asakura, que fará sua estreia no Ultimate no show deste sábado, em Las Vegas (EUA).

Assine o UFC Fight Pass pelo UOL Play

Segundo lutador a se apresentar no palco da pesagem oficial do UFC 310, Pantoja subiu na balança com 56,4 kg - dentro do limite de peso exigido para disputas de cinturão na divisão dos moscas. A marca, inclusive, foi a mesma atingida pelo desafiante, Kai Asakura, na cerimônia.

Co-main event

Assim como Pantoja e Asakura, as estrelas do 'co-main event' do UFC 310 também passaram sem sustos pela pesagem desta sexta-feira. O cazaque Shavkat Rakhmonov foi o primeiro atleta a subir na balança e cravou 77,5 kg - mesmo peso do irlandês Ian Machado Garry. O vencedor deste duelo de invictos deve confirmar o direito de desafiar o campeão Belal Muhammad na sequência.

Brasileiros no peso

Além de Alexandre Pantoja, os outros dois brasileiros escalados para o UFC 310 confirmaram suas participações no card deste sábado. Kron Gracie bateu 65,5 kg, cerca de 700 gramas abaixo da marca registrada por Bryce Mitchell, seu rival neste final de semana. Já Vicente Luque cravou 77,3 kg, 200 gramas abaixo do seu oponente, Themba Gorimbo.

Duas falhas na balança

Os únicos dois atletas a falharem na balança foram Anthony Smith e Bryan Battle. O veterano meio-pesado ficou cerca de 680 gramas acima do limite exigido pela divisão, enquanto o meio-médio excedeu em 1,8 kg o peso da categoria.

Confira os resultados da pesagem oficial do UFC 310:

Alexandre Pantoja (56,4 kg) vs (56,4 kg) Kai Asakura

Shavkat Rakhmonov (77,5 kg) vs (77,5 kg) Ian Machado Garry

Ciryl Gane (111,3 kg) vs (115,4 kg) Alexander Volkov

Bryce Mitchell (66,2 kg) vs (65,5 kg) Kron Gracie

Nate Landwehr (66 kg) vs (66,2 kg) Choi Doo-ho

Dominick Reyes (93 kg) vs (94,1 kg) Anthony Smith*

Vicente Luque (77,3 kg) vs (77,5 kg) Themba Gorimbo

Movsar Evloev (66 kg) vs (66 kg) Aljamain Sterling

Randy Brown (77,5 kg) vs (79,3 kg) Bryan Battle**

Chris Weidman (88,2 kg) vs (87,5 kg) Eryk Anders***

Cody Durden (57,1 kg) vs (57,1 kg) Joshua Van

Michael Chiesa (77,3 kg) vs (77,1 kg) Max Griffin

Clay Guida (70,3 kg) vs (70,5 kg) Chase Hooper

Kennedy Nzechukwu (107,2 kg) vs (106,1 kg) Lukasz Brzeski

*Anthony Smith excedeu o limite de peso da divisão dos meio-pesados em 1,5 libras (cerca de 680 gramas).

**Bryan Battle excedeu o limite de peso da divisão dos meio-médios em 4 libras (cerca de 1,8 kg).

***luta em peso-casado (88,5 kg).