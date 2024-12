Tironi: Espetáculo ridículo do São Paulo desrespeita torcida que foi a jogo

O São Paulo passou vergonha e expôs seu torcedor ao ridículo na derrota para o Juventude no Morumbis, criticou o apresentador Eduardo Tironi no UOL News Esporte desta quinta (5).

Passou vergonha e perdeu para o Juventude num jogo ridículo, um desrespeito aos caras que foram no Morumbis -- mais de 30 mil pessoas foram assistir um espetáculo ridículo.

Eduardo Tironi

Já classificado à fase de grupos da Libertadores, o Tricolor perdeu por 2 a 1 para o Juventude, que garantiu sua permanência na Série A com a vitória.

Segundo Tironi, o São Paulo está jogando em ritmo de férias.

Se você chegasse ontem no CT e falasse 'FOL', não precisava nem falar folga. Se falasse 'FOL', todo mundo já ia dizer: 'quero, quero, quero'.

Esse é o estado que o São Paulo está há um bom tempo nesse Brasileiro.

Eduardo Tironi

