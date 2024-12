Sorteio do Mundial de Clubes agora: veja como estão os grupos

Os grupos do Mundial de Clubes 2025 estão definidos após o sorteio desta quinta-feira (5). Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo representam o Brasil na competição.

Grupos do Mundial de Clubes 2025

Grupo A

Palmeiras (Brasil)

Porto (Portugal)

Al Ahly (Egito)

Inter Miami (Estados Unidos)



Grupo B

Paris Saint-Germain (França)

Atlético de Madrid (Espanha)

Botafogo (Brasil)

Seattle Sounders (Estados Unidos)



Grupo C

Bayern de Munique (Alemanha)

Auckland City (Nova Zelândia)

Benfica (Portugal)

Boca Juniors (Argentina)



Grupo D

Flamengo (Brasil)

Espérance (Tunísia)

Chelsea (Inglaterra)

León (México)



Grupo E

River Plate (Argentina)

Urawa Red Diamonds (Japão)

Monterrey (México)

Inter de Milão (Itália)



Grupo F

Fluminense (Brasil)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Ulsan HD (Coreia do Sul)

Mamelodi Sundowns (África do Sul)



Grupo G

Manchester City (Inglaterra)

Wydad Casablanca (Marrocos)

Al Ain (Emirados Árabes Unidos)

Juventus (Itália)



Grupo H

Real Madrid (Espanha)

Al-Hilal (Arábia Saudita)

Pachuca (México)

RB Salzburg (Áustria)

Como será o formato

Flamengo, Fluminense e Palmeiras estavam no Pote 1 e são cabeças de chave. O Botafogo, atual campeão da Copa Libertadores, ficou no Pote 3.

Competição será similar à Copa do Mundo. As equipes serão divididas em oito grupos com quatro times cada, sendo que elas se enfrentam dentro da chave e as duas melhores avançarão ao mata-mata. As fases eliminatórias terão jogo único. Não há disputa pelo terceiro lugar.

A competição será realizada entre os dias 15 de junho a 13 de julho de 2025. Os Estados Unidos sediarão a primeira edição, que terá 11 cidades e 12 estádios: