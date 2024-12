Santos avança às quartas de final da Copinha feminina

O Santos está garantido nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior feminino. As Serinhas da Vila foram beneficiadas pelos resultados desta quinta-feira e avançaram como uma das melhores segundas colocadas.

Conforme o regulamento da FPF, os três melhores segundos avançam. O Alvinegro Praiano ficou na vice-liderança do grupo B, com seis pontos, assim como Centro Olímpico (2º do grupo A), Palmeiras (2º grupo C) e Ferroviária (2º do grupo D).

O Santos, porém, leva vantagem no saldo de gols, primeiro critério de desempate, e já está garantido entre os melhores vices. Resta apenas o grupo E ser definido, mas ninguém mais pode tirar os paulistas do top-3.

As quartas de final estão agendadas para os dias 7, 8 e 9 de dezembro. A FPF ainda não desmembrou a tabela e os confrontos ainda não estão definidos.