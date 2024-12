Não busca nada? Brasileirão vale divisão de premiação e testes ao Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo faz, nesta quarta-feira (4), a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro contra o Criciúma, às 20h (de Brasília). Mesmo sem grandes ambições nessa reta final de temporada, a colocação na competição pode representar um retorno diferente de premiação, além de ser uma oportunidade para Filipe Luís testar alternativas pensando em 2025.

O que aconteceu

A previsão orçamentária do Flamengo indicava o segundo lugar no Brasileiro. O clube vai bater as metas por causa do título da Copa do Brasil, mas ainda quer terminar mais alto na competição de pontos corridos.

Terminar em segundo lugar significa a divisão de premiação com os jogadores. O acordo é que se for campeão ou vice, o Fla dá uma parte do dinheiro ao elenco. Do terceiro lugar em diante o valor fica todo para o clube.

O Flamengo pode, no máximo, terminar em quinto lugar. O campeão recebe R$ 48,1 milhões, enquanto o segundo ganha R$ 45,7 milhões. O terceiro fica com R$ 43,3 milhões, o quarto com R$ 40,9 milhões e o quinto com R$ 38,5 milhões.

A reta final também é boa para uma fase de testes e possibilidades para Filipe Luís. Vários garotos da base estão ganhando espaço entre os relacionados e alguns deles se preparam para disputar o Campeonato Carioca no início do ano.

O clube entende que o elenco está bem encaminhado pensando em 2025. Isso, claro, depende de quem for eleito para ser o novo presidente no dia 9 de dezembro. Mesmo assim, o orçamento não será tão alto, fazendo com que as contratações sejam pontuais.

Com os dois jogos que restam, o treinador pode avaliar alternativas e entender o que falta. O Fla pretende focar nas reposições para possíveis saídas, especialmente a de Gabigol. Nomes como David Luiz, Allan, Carlinhos, Wesley, Fabrício Bruno e outros podem sair.

Estamos focados na reta final para terminar o ano na melhor performance possível e melhor colocação possível. Óbvio que os movimentos que fizemos no meio do ano ocasionados pelas sete lesões qualificam muito o grupo e antecipam o planejamento de 2025. Na nossa cabeça sem saída o grupo já estaria pronto. O Gabi está em final de contrato e o que precisar repor o planejamento está feito. Tem nomes que o departamento de scout monitora. Depois que acabar o campeonato e com o novo presidente o planejamento estará à disposição e com certeza o Flamengo terá um elenco forte para brigar por todas as competições.

Bruno Spindel, diretor do Flamengo

A ideia é evitar o pensamento de férias dentro do elenco. Mesmo sem ambições, o Fla quer deixar a temporada com uma boa impressão e seguir o bom momento já pensando em 2025.