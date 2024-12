Com De Bruyne, City bate Forest e volta a vencer após quase 40 dias

O Manchester City venceu o Nottingham Forest por 3 a 0 nesta quarta-feira (4), no Etihad Stadium, pela 14ª rodada do Campeonato Inglês.

O City não vencia uma partida desde 26 de outubro. De lá para cá foram sete jogos em 39 dias, com seis derrotas e um empate.

Bernardo Silva, De Bruyne e Doku fizeram os gols dos donos da casa. De Bruyne jogou como titular pela primeira vez após cinco jogos. O belga, que perdeu o mês de outubro inteiro lesionado e voltou a jogar em novembro, vinha entrando apenas na segunda etapa das partidas.

Com a vitória, o City chega a 26 pontos e está na 4ª colocação. O Nottingham Forest segue com 22 pontos e cai para a 7ª posição.

No próximo sábado (7), o City enfrenta o Crystal Palace fora de casa. No mesmo dia, o Forest visita o Manchester United.

Como foi o jogo

O Manchester City entrou em campo determinado a espantar a má fase. Logo aos 8 minutos de partida, os donos da casa abriram o placar com Bernardo Silva, e De Bruyne ampliou a vantagem ainda na primeira etapa.

Na volta do intervalo, Doku fez o terceiro gol do City aos 12 minutos do 2º tempo. A partir daí, o City apenas controlou a partida e não deu nenhuma chance de reação ao adversário.

Dessa vez, Pep Guardiola pode dormir tranquilo, diferente do que ocorreu após o empate por 3 a 3 com o Feyenoord. Na ocasião, o técnico apareceu com o rosto arranhado após o resultado frustrante dizendo que estava com "vontade de se machucar".

Gols e destaques

1 x 0: Bernardo Silva começou a espantar a zica do City logo aos 8 minutos de partida. O português aproveitou uma cabeçada de De Bruyne e, quase embaixo do gol, apenas empurrou a bola para o fundo das redes do goleiro Sels.

Baita defesa! Aos 17 minutos do 1º tempo, Stefan Ortega justificou o fato de ter tomado a titularidade do brasileiro Ederson na meta do City. O meia Gibbs-White chutou forte da entrada da área, e o goleiro alemão praticou uma ótima defesa com o braço direito evitando o empate do Nottingham Forest.

2 x 0: Doku pegou a bola na ponta esquerda, chamou a marcação de Yates e driblou para o meio da área. O belga ameaçou chutar mas rolou para o compatriota De Bruyne, que bateu no canto do goleiro fazendo 2 a 0 para o City aos 31 minutos do 1º tempo.

Vibra o comandante. Pep Guardiola chama a torcida do City para comemorar, cantar e empurrar o time após fazer a equipe anotar o segundo gol na partida.

3 x 0: Doku anotou o terceiro gol do City aos 12 minutos do 2º tempo. O ponta belga recebeu um passe de Haaland e driblou Milenkovic, trazendo para dentro e batendo colocado no canto esquerdo de Sels.

Ficha técnica

Manchester City 3 x 0 Nottingham Forest

Campeonato: Campeonato Inglês (14ª rodada)

Data: 04/12/2024

Local: Etihad Stadium, Manchester (Inglaterra)

Hora: 16h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Michael Oliver

Cartões amarelos: Gündogan e Bernardo Silva (MCI), Domínguez, Gibbs-White, Murillo e Milekovic (NOT)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Bernardo Silva (MCI), 8' do 1º tempo (1-0); De Bruyne (MCI), 31' do 1º tempo (2-0); Doku (MCI), 12' do 2º tempo (3-0)



Manchester City: Ortega; Akanji (Walker), Rúben Dias, Aké (McAtee), Gvardiol; Gündogan, De Bruyne (Lewis), Bernardo Silva; Doku (Savinho), Grealish (Matheus Nunes), Haaland. Técnico: Pep Guardiola.



Nottingham Forest: Sels; Ola Aina (Anderson), Milenkovic, Murillo, Álex Moreno; Yates (Morato), Domínguez, Gibbs-White (Eric), Elanga, Jota Silva (Sosa); Wood (Awoniyi). Técnico: Nuno Espírito Santo.