Criciúma x Flamengo: horário e onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

Do UOL, no Rio de Janeiro

Criciúma e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina.

A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Criciúma é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. São sete jogos sem vitória, apesar de alguns resultados expressivos no meio do caminho, como o empate com o líder Botafogo. Na última rodada, a equipe abriu 2 a 0 contra o Corinthians e levou a virada.

Já o Flamengo chegou a 10 jogos sem perder, mas não tem mais ambições no campeonato. A torcida, inclusive, faz campanha para o time entregar o jogo e prejudicar o rival Fluminense. Gabigol será desfalque no rubro-negro, já que está pendurado, e a comissão quer evitar que ele desfalque o time na própria despedida no Maracanã. Gerson e De la Cruz estão suspensos, Alex Sandro, Rossi e Léo Pereira sentiram dores e não viajaram.

Prováveis escalações

Criciúma: Gustavo; Dudu, Walisson Maia, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Patrick de Paula, Ronald e Matheusinho (Fellipe Mateus); Bolasie e Felipe Vizeu (Pedro Rocha). Técnico: Cláudio Tencati.

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas; Evertton Araújo (Allan), Erick Pulgar e Carlos Alcaraz; Michael, Bruno Henrique e Gonzalo Plata. Técnico: Filipe Luís.

Criciúma x Flamengo

Data e hora: 4 de dezembro de 2024, às 20h

Local: Estádio Heriberto Hulse

Transmissão: Premiere