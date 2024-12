Com Borré, Internacional divulga relacionados para duelo contra o Botafogo pelo Brasileirão

O Internacional divulgou a lista de relacionados para o duelo contra o Botafogo, nesta quarta-feira, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Rafael Borré retorna à equipe após cumprir suspensão na última rodada.

Borré ficou de fora da primeira derrota do Colorado após uma série de 16 jogos seguidos sem perder. A equipe gaúcha foi superada pelo Flamengo por 3 a 2, no último domingo.

O técnico Roger Machado não poderá contar com o volante Thiago Maia, que foi liberado para tratar um problema familiar. Rômulo deve ganhar chance no meio de campo e pode formar dupla com Fernando.

? Nossos relacionados para o duelo diante do Botafogo. #VamoInter pic.twitter.com/Ly07dHmsZd ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) December 4, 2024

Assim, uma provável escalação do Inter tem: Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Clayton e Bernabei; Fernando, Rômulo, Bruno Tabata e Wesley; Alan Patrick e Borré.

O Internacional viu as chances de título serem pulverizadas após a derrota para o Flamengo. O Colorado ocupa a terceira posição na tabela, com 65 pontos, oito a menos que o líder Botafogo, que pode ser campeão nesta rodada.

As equipes se enfrentam a partir das 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul.

Veja os atletas relacionados do Inter para o duelo contra o Botafogo

Goleiros: Anthoni, Rochet;

Defensores: Bernabei, Braian Aguirre, Bruno Gomes, Clayton, Renê, Rogel e Vitão;

Meio-campistas: Alan Patrick, Bruno Henrique, Bruno Tabata, Fernando, Gabriel Carvalho, Gustavo Prado e Rômulo;

Atacantes: Rafael Borré, Enner Valencia, Lucas Alario, Lucca, Ricardo Mathias e Wanderson.