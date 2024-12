Autor de um dos gols do Flamengo, Bruno Henrique elogia Filipe Luís e fala sobre despedida de Gabigol

O Flamengo manteve o bom desempenho das últimas partidas e passou tranquilo sobre o Criciúma na noite desta quarta-feira, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando na casa do adversário, o Rubro-Negro venceu por 3 a 0 e manteve a terceira posição na tabela de classificação.

O atacante Bruno Henrique, autor de um dos gols da partida, fez questão de creditar o trabalho do técnico Filipe Luís pelo bom rendimento da equipe nesta reta final de temporada.

"Antes de mais nada, nós temos um treinador que cobra muito da gente e ele pediu... O Criciúma está nesta situação e nós não temos nada com isso. A gente tinha um plano, que era vencer aqui hoje e conseguiu de uma forma que estamos fazendo nos jogos passados. Um treinador que nos incentiva todos os dias, no treino e no jogo também. Então o mérito vai todo pra ele," elogiou o camisa 27 em entrevista ao Premiere.

No próximo domingo, o Flamengo se despedirá da temporada diante do Vitória, no Maracanã. O confronto marcará a despedida do atacante Gabigol, que não permanecerá no clube em 2025.

"Vai ser o momento dele, juntamente com a Nação, que sempre nos apoiou. Então só desejo sorte pra ele e onde estiver, sabe que eu vou estar torcendo por ele. Quando vier contra não tem essa de amizade, mas fico feliz por ele. Acho que é o que ele queria, então domingo será vitória se Deus quiser, especialmente pra ele," finalizou.