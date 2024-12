Série 'Senna' usou locais 'parados no tempo' para recriar autódromos; veja

Um dos desafios da série 'Senna', da Netflix, foi recriar alguns dos autódromos onde o tricampeão mundial de Fórmula 1 competiu. Para reproduzir 19 circuitos, de 12 países diferentes, a produção buscou locais "parados no tempo" e até um aeroporto desativado.

O que aconteceu

A maioria das cenas de corridas foi filmada no Autódromo Oscar e Juan Gálvez, em Buenos Aires, base de produção na Argentina. O local tem 4.259 km de extensão, sete traçados, longas retas, curvas rápidas, lugares de ultrapassagem e setores lentos que permitem representar diferentes circuitos.

É um dos poucos autódromos que foi construído para a Fórmula 1 e não mudou radicalmente nos últimos anos. Então, possui características arquitetônicas, de engenharia, de desenhos de pista que são muito parecidas com as dos autódromos que a gente precisava reproduzir e que não encontraríamos mais em Interlagos, Silverstone, Suzuka, qualquer um dos autódromos onde a história se passa. Vicente Amorim, diretor-geral da série

Grande parte das cenas da passagem de Senna pela Fórmula 1 foi gravada no local, especialmente sequências de paddock, pit lane, boxes, retas de largada e arquibancada. Mesmo assim, foi preciso fazer intervenções de arte e complementos de efeitos visuais.

Já o Grande Prêmio de Mônaco de 1984 foi gravado no antigo Aeroporto Internacional de Carrasco, em Montevidéu (Uruguai). A reta principal do circuito, por exemplo, foi construída no estacionamento desativado do local, que deixou de funcionar em 2009.

A gente chegava no set e pensava que estava em Mônaco em 1974, 1978. Foi um trabalho de recriação extraordinário numa escala enorme, feito com um cuidado meticuloso, absolutamente incrível. Vicente Amorim, diretor-geral da série

A equipe brasileira passou seis meses na Argentina para a gravação da série. Além dos autódromos "parados no tempo", a arquitetura do país também contribuiu para que o local virasse uma das bases da produção.

A gente recriou Suzuka, Ímola, Estoril, autódromos ingleses… Tudo isso na Argentina. [...] O país também tem uma arquitetura que nos permitiu filmar muita coisa europeia lá, cenas externas, em ruas e tal. Isso trouxe para a série uma paisagem muito interessante e a gente conseguiu filmar isso na América Latina. Julia Rezende, diretora da série

Os autódromos de La Plata, Olavarría, San Cayetano, no Autódromo Owners Club (privado), na Argentina, e no Víctor Borrat Fabini, no Uruguai, também foram usados. Já as filmagens das corridas na Fórmula Ford e Fórmula 3 aconteceram no Autódromo de Balcare, localizado na cidade natal do pentacampeão Juan Manuel Fangio.

O Campeonato Mundial de Kart de Estoril de 1979 foi filmado no Kartódromo de Mar del Plata, na Argentina.