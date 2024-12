Atlético-MG demite técnico Gabriel Milito após vices e 12 jogos sem vitória

Gabriel Milito não é mais técnico do Atlético-MG. O argentino foi demitido logo após a derrota do Galo para o Vasco por 2 a 0 nesta quarta-feira (4), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O comunicado foi feito por Victor Bagy, diretor de futebol do clube.

Depois de uma conversa no vestiário na qual debatemos muito o atual momento, conversamos muito com o Milito, percebendo o cansaço e esforços feitos nos últimos jogos em que não tivemos uma resposta efetiva e de resultados. Conversamos que o cansaço mental aliado aos resultados nos fizeram chegar a um consenso, tanto da parte dele, quanto do clube, não continuaríamos o trabalho. É com dor no coração porque ele é um treinador muito envolvido, organizado, de bons conceitos e de caráter bom. Victor Bagy

O que aconteceu

A demissão vem após o Atlético-MG completar 12 jogos sem vencer — quatro empates e oito derrotas. O último triunfo do Galo se deu no dia 22 de outubro, quando a equipe bateu o River Plate por 3 a 0 no jogo de ida da final da Libertadores.

Os vices na Libertadores e na Copa do Brasil haviam deixado o clima ainda mais pesado. A equipe mineira foi derrotada por Botafogo e Flamengo, respectivamente, nas decisões.

O treinador não conseguiu levar o Atlético-MG à próxima Libertadores. A equipe poderia garantir vaga com título na Libertadores ou na Copa do Brasil, mas não conseguiu. Poupando no Brasileiro para focar nas copas, o Galo perdeu pontos importantes e vai terminar o campeonato fora do G8.

Milito comandou o Atlético-MG em 62 jogos. A equipe somou 23 vitórias, 20 empates e 19 derrotas durante o período com o treinador argentino. Ele chegou ao clube após a saída de Felipão e conquistou o Campeonato Mineiro no comando do clube.