Athletico-PR x Red Bull Bragantino: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Nesta quinta-feira, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR recebe o Red Bull Bragantino, às 20h (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba (PR).

Onde assistir: a partida será transmitida pela CazéTV.

Agora mais perto de afastar o risco de rebaixamento, o Furacão, que vem de um empate por 1 a 1 com o Fluminense, soma 42 pontos, em 14º. Já o Massa Bruta, mergulhado na zona de rebaixamento com 38 pontos, vive um drama. O time empatou com o Cruzeiro no fim de semana, aumentando a pressão sobre o elenco.

Lucho González, técnico do Athletico, quer ver seu time focado na conquista de um bom resultado, mesmo com o risco de rebaixamento reduzido.

"O nosso pensamento está todo neste jogo e tenho certeza de que vamos conseguir um bom resultado jogando em casa", afirmou.

O treinador não descarta a possibilidade de fazer mudanças no time, embora venha mantendo a escalação.

Pelo lado do Bragantino, o técnico Fernando Seabra garante que todos estão lutando muito e que os jogadores ainda acreditam que é possível evitar a degola.

"Estamos nos mobilizando para mostrar para os torcedores que estamos indignados com o que vem acontecendo em termos de resultados. Mas podem ter certeza de que este grupo estão tão inconformado quanto os torcedores e dispostos a darem tudo em campo pelo triunfo nos dois jogos finais", disse.

O Bragantino não tem muitas opções no elenco para modificar a realidade do time, mas Seabra prefere não antecipar a escalação. No entanto, deverá manter a base que empatou com o Cruzeiro no fim de semana.

FICHA TÉCNICA



ATHLETICO-PR X BRAGANTINO-SP

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)



Data: 5 de dezembro de 2024 (Quinta-feira)



Horário: 20h (de Brasília)



Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (FIFA)



VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (BA)

ATHLETICO: Mycael, Leonardo Godoy, Lucas Belezi, Thiago Heleno e Lucas Esquivel; Felipinho, Gabriel e Christian; Tomás Cuello, Nikão e Pablo



Técnico: Lucho González

BRAGANTINO: Cleiton, Jan Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Vitinho; Jhon Jhon, Vinicinho e Eduardo Sasha



Técnico: Fernando Seabra