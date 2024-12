Além dos 3 pontos: Cruzeiro x Palmeiras tem ingredientes de jogo imperdível

O duelo entre Cruzeiro e Palmeiras, que ocorre nesta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela penúltima rodada do Brasileirão, vale mais do que apenas os três pontos. Ambas as equipes precisam dar respostas aos seus torcedores e travaram guerras nos bastidores nos últimos dias.

Jogo é importante para os dois lados

O Palmeiras ainda sonha com o título do Brasileirão. A equipe de Abel Ferreira precisa vencer seus dois jogos (contra Cruzeiro e Fluminense) e torcer para o Botafogo não fazer quatro pontos nos jogos contra Inter e São Paulo.

Já a Raposa almeja uma vaga na próxima Copa Libertadores. A equipe de Diniz tem 49 pontos na 9ª posição, atrás de Bahia (50) e Corinthians (53), as duas com um jogo a mais. Até por isso, uma vitória contra o Alviverde pode deixar o Cruzeiro em vantagem para última rodada.

Técnicos contestados?

Diniz comandou o Cruzeiro em 13 jogos, com 2 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. O desempenho não é nada bom e o técnico ainda acumula a derrota na final da Copa Sul-Americana para o Racing.

Já Abel Ferreira ouviu gritos de "burro" na derrota para o Botafogo na última rodada, apesar de grande parte do Allianz Parque ter abafado os xingamentos. O treinador vive seu pior ano até o momento no clube apenas com a conquista do Paulistão.

Dudu volta ao Mineirão após quase saída

O camisa 7 do Palmeiras foi anunciado pelo Cruzeiro em junho, mas voltou atrás no negócio e permaneceu no Palmeiras. O jogador já enfrentou a Raposa no Allianz Parque nesta temporada, mas essa é a primeira visita em Belo Horizonte.

A negociação frustrada com o Cruzeiro gera barulho até hoje dentro do Palmeiras. Leila Pereira queria que o jogador deixasse o Alviverde e disse isso publicamente. O estafe do atleta sente que até hoje isso o prejudica dentro do clube onde é ídolo. Existe uma boa chance do 'Baixola' deixar o Palmeiras em 2025, e o Cruzeiro segue como um dos interessados.

1º encontro das equipes após emboscada da Mancha

O governo de Minas Gerais ingressou com uma ação na Justiça para que a partida fosse disputada no Mineirão com a presença de apenas torcedores do time da casa.

No último domingo (1º), a CBF notificou os presidentes dos dois clubes e as federações mineira e paulista de que a partida será realizada com portões fechados. Na noite de terça (3), a entidade confirmou que o duelo será mesmo sem torcida.

A confirmação dos portões fechados acontece após uma tentativa de última hora da CBF de mudar a ideia da Polícia Militar de Minas Gerais sobre os aspectos de segurança envolvendo a partida.

O recente histórico de violência envolvendo as duas torcidas é um fator a mais nessa disputa. No dia 27 de outubro, membros da principal torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Verde, armaram uma emboscada a dois ônibus com integrantes da Máfia Azul, em Mairiporã, região metropolitana de São Paulo, no quilômetro 65 da rodovia Fernão Dias. Um torcedor cruzeirense foi morto.