Rossi, Léo Pereira e Alex Sandro desfalcam Flamengo contra o Criciúma

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo terá alguns desfalques para o jogo contra o Criciúma, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rossi, Léo Pereira e Alex Sandro estão fora da viagem para a partida desta quarta-feira, às 20h.

O que aconteceu

O goleiro Rossi tem dores no ombro direito. Ele foi titular em praticamente toda temporada, exceto em seis jogos da Copa do Brasil quando Tite ainda tinha em Matheus Cunha o goleiro de Copas, e alguns poucos jogos do Brasileiro.

O zagueiro Léo Pereira tem dores no músculo adutor da coxa direita. Ele vinha formando a dupla titular ao lado de Léo Ortiz e deve abrir espaço para Fabrício Bruno.

Já Alex Sandro sentiu a panturrilha esquerda. O lateral foi preservado algumas vezes ao longo da temporada pelo desgaste e é aguardado agora só para a despedida da temporada.

O Flamengo também não terá Gabigol. O atacante fica fora da lista de relacionados para não correr o risco de receber o terceiro amarelo e ficar suspenso na despedida contra o Vitória, no Maracanã.

Gerson e De la Cruz estão suspensos. Eles levaram o terceiro cartão amarelo contra o Internacional.