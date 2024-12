Disputa por convite no Rio Open começa na próxima semana, em São Paulo

A luta por uma vaga no qualifying do Rio Open, que acontecerá em fevereiro, no Jockey Clube Brasileiro, começa na próxima segunda-feira (9), na Sociedade Harmonia de Tênis, em São Paulo.

Os ingressos para assistir aos jogos da Procopio Cup são gratuitos e já podem ser adquiridos no site da Eventim em quantidade limitada (até dois por CPF).

O torneio, idealizado para oferecer uma oportunidade exclusiva aos tenistas brasileiros, reunirá oito competidores na Procopio Cup, sem limite de idade. A competição será realizada no clube onde Alcides Procópio, um dos pioneiros e maiores incentivadores do tênis no Brasil, aprendeu a jogar e construiu sua história no esporte.

O sorteio, que definirá os dois grupos de quatro atletas, será realizado na segunda-feira, às 14h. O campeão, a ser definido no domingo (15), garantirá uma vaga no qualifying do ATP 500 Rio Open, que acontece de 15 a 23 de fevereiro de 2025.

Pedro Boscardin, que esteve no Rio Open em 2022 aos 19 anos, celebra a nova chance de buscar uma vaga no maior torneio de tênis da América do Sul.

"Estou muito feliz em ter essa nova oportunidade de buscar uma vaga e jogar o qualifying do Rio Open. É algo muito especial e que todo tenista brasileiro sonha. Terminar o ano com esse torneio é muito bom, e espero ganhar esse convite desta vez", afirmou Boscardin.

Veja os tenistas que disputarão a Procopio Cup:

Mateus Alves (23 anos, 271º do mundo)



Pedro Sakamoto (31 anos, 316º do mundo)



Daniel Dutra da Silva (36 anos, 323º do mundo)



João Lucas Reis (24 anos, 419º do mundo)



José Pereira (33 anos, 509º do mundo)



Pedro Boscardin (21 anos, 520º do mundo)



João Pedro Bonini (17 anos, 128º no ranking juvenil)



Luis "Guto" Miguel (15 anos, convidado do clube)

Semelhante ao formato do ATP Finals, a Procopio Cup será disputada em dois grupos de quatro, com os dois melhores de cada grupo avançando para as semifinais. Os vencedores dos confrontos decidirão o título e a vaga no qualifying do maior torneio de tênis da América do Sul.

O qualifying do Rio Open será realizado nos dias 15 e 16 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro. A chave principal, que ocorrerá entre 17 e 23 de fevereiro, já tem confirmados Alexander Zverev (número 2 do mundo e medalhista de ouro em Tóquio), Holger Rune (13º do ranking e uma das grandes promessas da nova geração, com 21 anos) e Lorenzo Musetti (17º do mundo e medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris).