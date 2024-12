Alex Sandro, Rossi e Léo Pereira desfalcam o Flamengo contra o Criciúma

Faltam dois jogos para terminar a temporada do Flamengo. Nesta quarta-feira, o Mengão visita o Criciúma no estádio Heriberto Hulse, às 20h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Para este duelo, além de Gabigol (preservado), o técnico Filipe Luís não poderá contar com o goleiro Rossi, nem com os defensores Alex Sandro e Léo Pereira, conforme informou o clube carioca na manhã desta terça.

O motivo para as ausências foram dores acusadas pelos atletas. O goleiro Rossi sofre com um incômodo no ombro direito e Léo Pereira reclama de dores no músculo adutor da coxa direita. Por fim, o lateral Alex Sandro alegou dores na panturrilha esquerda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flamengo (@flamengo)

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Rossi, Léo Pereira e Alex Sandro não serão relacionados para a viagem com dores no ombro direito, no músculo adutor da coxa direita e na panturrilha esquerda, respectivamente", diz a publicação do Flamengo em seu perfil oficial no X.

Na manhã desta terça-feira, os muros do CT Ninho do Urubu amanheceram pichados, com frases pedindo para que o Flamengo entregue o jogo ao Criciúma, rival direto do Fluminense na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Com 66 pontos em 36 jogos, o Mengão é o terceiro colocado da competição.