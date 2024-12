Rio de Janeiro e Niterói entegarão ao COB candidatura conjunta para sediarem Pan-Americanos de 2031

Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, e Rodrigo Neves, prefeito eleito de Niterói, entregarão ao presidente do COB (Comitê Olímpico do Brasil), Paulo Wanderley, a carta que oficializa a candidatura conjunta das cidades como sede dos Jogos Pan-Americanos 2031. O evento vai acontecer nesta terça-feira, no CT do COB, às 11h (de Brasília).

Cada país pode apresentar somente uma candidatura. Além de Rio e Niterói, a cidade de São Paulo já oficializou sua postulação para organizar os Pan-Americanos.

O Rio de Janeiro foi escolhido como a sede dos Jogos Pan-Americanos na última edição em que o Brasil recebeu o torneio. Em 2007, a capital carioca foi responsável por sediar a competição, que teve os Estados Unidos como país com mais medalhas conquistadas.

Além dos Pan-Americanos de 2007, o Rio de Janeiro também sediou os Jogos Olímpicos de 2016. Inclusive, para a realização do evento, foi criado na cidade o Centro Olímpico.

Antes da edição de 2031, os Jogos Pan-Americanos passarão primeiro por Lima, no Peru, em 2027. A última edição da competição ocorreu em 2023, em Santiago, no Chile.