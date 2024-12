Marcelo tem rescisão regularizada no BID após um mês de saída do Fluminense

O Fluminense regularizou nesta segunda-feira, no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, a rescisão de contrato com Marcelo. O Tricolor Carioca anunciou o fim do vínculo com o lateral esquerdo há um mês.

Marcelo rescindiu seu contrato com o Fluminense após uma confusão com o técnico Mano Menezes durante o duelo contra o Grêmio, ocorrido no dia 1 de novembro.

Já no fim do segundo tempo, o lateral se preparava para entrar em campo, quando teria feito um comentário para o treinador. O comandante se irritou e mandou o camisa 12 de volta para o banco de reservas.

Um dia após o ocorrido, o Fluminense anunciou a rescisão do contrato de Marcelo em comum acordo entre as partes. O lateral tinha vínculo com o Tricolor até o fim do ano.

Marcelo ainda não se pronunciou desde a saída do Tricolor Carioca. No entanto, ele apareceu nas redes sociais brincando com a possível frase que causou o desentendimento com Mano.

Contratado em fevereiro de 2023, Marcelo disputou 68 partidas em sua segunda passagem pelo Fluminense, com cinco gols e três assistências. O lateral participou das conquistas do Campeonato Carioca e da Copa Libertadores, em 2023, e da Recopa Sul-Americana, em 2024.