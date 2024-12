Ricardo Oliveira participa de jogo festivo do Santos e expressa gratidão: "Clube especial"

Neste domingo, o Santos compartilhou uma carta de Ricardo Oliveira. O ídolo do Peixe expressou a sua emoção ao poder voltar a jogar na Vila Viva Sorte e agradeceu aos fãs pelo carinho que recebeu.

O ex-atacante participou de um jogo festivo no estádio neste final de semana. O evento, chamado "Joguei na Vila 2024", permite que torcedores joguem partidas no Urbano Caldeira.

"Quero expressar minha mais profunda gratidão ao Santos e a toda a torcida santista por mais um momento inesquecível que vivemos juntos. Ontem, ao voltar a sentir o carinho e o amor de vocês, meu coração se encheu de alegria e emoção", escreveu Ricardo Oliveira.

Quero expressar minha mais profunda gratidão ao Santos Futebol Clube e a toda a torcida santista por mais um momento inesquecível que vivemos juntos. Ontem, ao voltar a sentir o carinho e o amor de vocês, meu coração se encheu de alegria e emoção. Cada aplauso, cada palavra de...

"Cada aplauso, cada palavra de incentivo e cada demonstração de afeto me lembraram o quanto este clube é especial em minha vida e o quanto vocês, torcedores, fazem parte da minha história. Ser recebido com tanto respeito e admiração é um privilégio que carrego com muita humildade e gratidão", ampliou.

Ricardo Oliveira marcou 92 gols em 173 jogos com a camisa do Alvinegro Praiano. Ele ainda conquistou dois Campeonatos Paulistas.

"O Santos não é apenas um clube, é uma família, é uma paixão que transcende o tempo. E saber que minha trajetória ainda ressoa no coração de vocês me motiva a sempre honrar essa camisa que tive o privilégio de vestir. Obrigado por me proporcionarem este momento único e especial. Vocês são a alma do Santos, e estar com vocês é sempre uma celebração da nossa linda história", finalizou o ex-jogador.

Além de Ricardo Oliveira, outros ídolos do Santos participaram do evento, como Renato, Zé Love, Mauro, Rodrigão, Domingos, Alberto, Alex, Marcelo Passos e Madson.