Corinthians 'supera' time campeão de 2017 e tem campanha de G-4 com Díaz

O Corinthians superou a sequência de vitórias do time campeão brasileiro de 2017 ao vencer o Criciúma por 4 a 2 de virada neste sábado (30).

O que aconteceu

O Corinthians chegou a sete vitórias consecutivas no Brasileirão 2024. A reação começou com triunfo sobre o Athletico (5 a 2) pela 30ª rodada e ainda teve Cuiabá (1 a 0), Palmeiras (2 a 0), Vitória (2 a 1), Cruzeiro (2 a 1) e Vasco (3 a 1) como vítimas —além do Criciúma.

A maior sequência da equipe que conquistou o Brasileirão em 2017 foi de seis vitórias. Com Fábio Carille no comando, o Timão embalou triunfos entre a 2ª e 7ª rodada, diante de Vitória (1 a 0), Atlético-GO (1 a 0), Santos (2 a 0), Vasco (5 a 2), São Paulo (3 a 2) e Cruzeiro (1 a 0). O hepta veio com três rodadas de antecedência e o Alvinegro terminou as 38 rodadas com 72 pontos.

O Corinthians tem campanha de G-4 se levarmos em conta apenas os jogos com Ramón Díaz. O alvinegro tem 63% de aproveitamento, sendo 11 vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Só Internacional (72%), Fortaleza e Botafogo (ambos com 67%) têm desempenho melhor neste mesmo intervalo de jogos.

Díaz estreou na 17ª rodada do Brasileirão e pegou o time na zona de rebaixamento, na 17ª colocação. Ele iniciou sua trajetória justamente contra o Criciúma, adversário deste sábado, em 16 de julho, e na ocasião venceu os catarinenses por 2 a 1 na Neo Química Arena.

O Corinthians tem nova decisão por vaga no G-8 na próxima terça-feira (3), às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, contra o Bahia. Os dois times somam 50 pontos e o Esquadrão está à frente na tabela pelo número de vitórias.

O Timão ocupa o oitavo lugar e neste domingo (1) seca o Cruzeiro para seguir no G-8, zona que dá classificação para a Libertadores 2025. A Raposa visita o Red Bull Bragantino no Nabizão, às 18h30.