Augusto Melo avalia tentativa de impeachment: 'Isso é abstinência de poder'

O presidente Augusto Melo assumiu o comando do Corinthians no início deste ano. Entre erros e acertos, o mandatário tem recebido o apoio da Fiel Torcida, principalmente em meio à tentativa de impeachment orquestrada pelo presidente do Conselho Deliberativo do Timão, Romeu Tuma Júnior.

No último sábado, pouco antes do jogo contra o Criciúma, Augusto avaliou o seu primeiro ano à frente do Corinthians. O dirigente recuperou uma de suas falas antigas sobre o fogo amigo, mas destacou o trabalho que vem sendo feito.

"Um ano passa muito rápido, né. Um ano difícil, acho que é por isso que passou rápido, não deu nem tempo de pensar. Muitas decepções, erros e acertos. Sou o presidente, sou obrigado a assumir tudo e assumo com o maior prazer. Trabalho incansavelmente para que a gente possa tirar o Corinthians dessa situação. Fogo amigo foi o que mais atrapalhou. As pessoas que se dizem corintianas foram as que mais nos decepcionaram e continuam nos decepcionando. O que nós queremos são os verdadeiros corintianos, que nos ajudam a tirar a gente dessa situação", declarou em entrevista à Central do Timão.

Augusto Melo também trouxe mais detalhes sobre o planejamento da equipe para 2025. O presidente do Alvinegro afirmou que deseja manter o elenco montado para disputar títulos na próxima temporada.

"A nossa intenção é não vender ninguém, manter um time forte para disputar títulos e ser muito mais competitivo, que é o que já está acontecendo. E vai continuar a acontecer a partir de 2025. Dificilmente vamos nos desfazer de algum garoto, de algum atleta. Existe uma multa, se quiser pagar a multa, leva, não tem o que fazer. Mesmo que o atleta queira sair, vamos tentar fazer uma composição para que ele fique, e possamos ter um time para dois, três anos, para disputar tudo. Só com um elenco entrosado, que se conhece, é possível disputar títulos. Tivemos experiências no passado de um jogador entrar e, três, quatro meses depois, ir embora, e não é isso. É o que estamos fazendo agora, segurando todo mundo, e aí sim formar um elenco forte para que a gente possa disputar títulos no ano que vem", destacou.

O mandatário também foi questionado sobre o porquê acompanhou a delegação do Corinthians em Criciúma mesmo com a política do clube 'pegando fogo' em São Paulo. A votação que decidirá o futuro do dirigente acontece nesta segunda-feira, no Parque São Jorge.

A Fiel Torcida, inclusive, está do lado de Augusto Melo nesse primeiro momento. Após a vitória sobre o Criciúma no último sábado, o presidente entrou em campo para comemorar o triunfo ao lado do elenco e ouviu apoio dos torcedores presentes no estádio. Os corintianos gritaram: "Não vai ter golpe".

"Eu sou o presidente, eu represento o Corinthians. Tenho que estar em todos os locais como estou sempre. Não só no futebol profissional, mas também no futebol feminino profissional também, na bocha, no surfe, no basquete, no futsal. Sou um presidente muito atuante, que participa de tudo. Gosto de entender tudo, de estar junto de tudo. Um ano difícil de política né, cara. E eu estou aqui representando o Corinthians, assim como eu fiz o ano todo. A política está lá em São Paulo e eu tenho que estar aqui brindando os atletas, como sempre fiz. Sempre procurei deixá-los muito tranquilos, principalmente na parte salarial. Estamos cumprindo a nossa obrigação para que a gente possa deixá-los o mais tranquilo possível. Estou aqui justamente para isso: para sempre estar à frente, qualquer problema eu estar aqui e resolver. Lá, eu tenho as pessoas competentes que estão tratando disso. É complicado você abrir as manchetes todo dia, porque é isso que eles querem. O que eles querem todo dia é impeachment do Augusto. Por que já não fez isso quinta-feira? Ah, segurança. Mas segunda-feira é a mesma segurança. E ao contrário, segunda-feira nós temos um evento dentro do clube que já está programado desde o dia 18 de setembro. Isso é feito todo ano. Mas vai correr tudo bem. A Polícia Militar, como sempre, nos dando uma ótima segurança. Estamos muito tranquilos com relação a isso e espero que corra tudo bem. Espero que os conselheiros também tenham consciência do que estão fazendo. Hoje, o Corinthians tem um conselho responsável, eu sempre falei isso. Eles estão vivendo esse dia a dia, sabem o que estamos fazendo de melhor para o Corinthians", explicou o profissional.

"Isso chama-se abstinência de poder"

Por fim, Augusto Melo se pronunciou novamente sobre o processo de impeachment. O dirigente voltou a afirmar que está tentando reconstruir o Corinthians, mas tem enfrentado certa resistência por parte de algumas pessoas de dentro do clube.

"Isso chama-se abstinência de poder. Nós estamos trabalhando para que o Corinthians cresça cada dia mais e melhore sua situação, que é o que está acontecendo. Nós assumimos o clube em janeiro, em uma situação complicada, com direitos de imagem e salários atrasados. Nós não tínhamos elenco, não tínhamos time de futebol. Nós não tínhamos credibilidade para parcelar e comprar jogadores. Erramos no começo em algumas situações, como falei, o fogo amigo. Acreditava em algumas pessoas, alguma composição que não deu certo, mas corrigimos a tempo. E procuramos estruturar a parte financeira, que era o mais importante, a parte mais difícil do Corinthians. Com toda humildade, buscamos as maiores parcerias da história do futebol. Fizemos mais de 1,8 bilhões de parceria, que começam no ano que vem e vai dar frutos para o Corinthians. Dentro disso, começamos a reestruturar o Corinthians com pessoas atuantes, profissionais capacitados e com expertise em cada área. Profissionalizamos todos os departamentos, mas ainda temos muita coisa para fazer. Praticamente tudo que nós falamos, nós cumprimos. Ainda temos dois anos de mandato para cumprir o resto que ainda falta, e pode ter certeza que nós vamos cumprir tudo", apontou.

"Isso é um golpe. Não tem embasamento, não tem legitimidade. Eles não têm motivos para isso. O que eles estão fazendo é um absurdo. Mas é o que eu falei anteriormente, isso é uma abstinência de poder. Eles sabem que nós estamos profissionalizando o Corinthians, sabem que estamos colocando o Corinthians nos trilhos de novo, com toda essa estrutura que estamos montando profissionalmente. Não sou eu que estou falando isso. Os jogadores falaram, os colaboradores falaram, os funcionários do CT. Em três meses, eu coloquei mais de 4.500 pessoas dentro do clube. Subiram lá para botar a faca no meu pescoço. Nós estamos criando uma estrutura profissional para o Corinthians. O Corinthians é um dos últimos grandes que ainda não está totalmente profissionalizado, e é isso que estamos fazendo. Talvez isso esteja incomodando alguém. Eles não querem que o Corinthians cresça novamente, não querem que o Corinthians volte ao seu patamar. Por isso desse golpe que estão tentando dar, porque não tem legitimidade. Isso todos falam, não sou só eu não, é opinião pública. Falam que eles não estão manchando a imagem do Augusto, mas a imagem do Corinthians", finalizou Augusto Melo.

A votação de impeachment do presidente no Conselho Deliberativo acontece nesta segunda-feira. A primeira chamada está marcada para às 18h (de Brasília), enquanto a segunda chamada deve acontecer a partir das 19h.

Caso a maioria simples no Conselho aprove o impeachment de Augusto Melo, o presidente será afastado imediatamente do cargo, que será assumido de forma temporária por Osmar Stabile, primeiro vice-presidente do clube. A votação no Conselho será secreta.